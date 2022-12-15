為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市富商無故失蹤逾1年 檢警疑弟涉案聲請羈押

    監視器曾拍下阿旗在阿金失蹤後，曾進入大樓內搬東西離開的影像。（資料照）

    監視器曾拍下阿旗在阿金失蹤後，曾進入大樓內搬東西離開的影像。（資料照）

    2022/12/15 10:56

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市57歲楊姓男子「阿金」2021年6月間返家後卻離奇失蹤，與他有家產糾紛的9弟「阿旗」，因在案發前後多次進出對方家中被鎖定調查。警偵辦期間在楊家蒐證查出有血跡反應，懷疑「阿旗」涉案。昨日在檢察官指揮下拘提「阿旗」偵訊，並聲請羈押。「阿旗」則是堅稱絕未涉案，否認任何指控。

    此案與2001年大安區發生的單身英文女老師張靜華，無故人間蒸發案相似，檢警是根據各項情況證據和大量血跡噴濺跡證，將疑涉案的張女男友李正位法辦，也是國內第一宗在沒有被害人屍體下，法院仍將李判處無期徒刑定讞的案例。

    警方表示，楊家共有10個兄弟姊妹，阿金排行第8，平日生活單純，失蹤前並無異樣，只因曾預錄遺言表示死後財產要交給姊姊，引起55歲的9弟「阿旗」不滿，兩人為此對簿公堂，後經協調下和解。

    警方調查，阿金獨自住在信義區松德路一棟大樓，根據監視器畫面，去年6月18日當天中午他搭電梯返家後即未出門；但在傍晚時分，弟弟阿旗揹著一個提袋，也搭電梯上樓，直到隔天下午才離開，身上已無揹東西。

    當時為疫情三級警戒期間，阿金的兩位姊姊要送餐給阿金，打LINE也未讀，姊姊們擔心出意外，21日傍晚7時許，協同防疫警察、鎖匠破門查看，屋內卻沒人，阿金宛如人間蒸發，家人們相當納悶著急。

    轄區信義分局依規定受理失蹤協尋，實施緊急協尋定位，但阿金手機均關機，定位未成功，後來曾多次前往大樓勘查採證，並出動市警局鑑識中心採證，惟均未發現異常。

    檢警反覆調閱社區大樓監視器畫面，發現9弟阿旗於6月18日8弟阿金失蹤後，在20、21日2次進出社區，期間曾攜帶大型紙箱、包裹離開社區大樓。

    由於阿旗案發後曾去過附近成福路的登山步道，警方出動新北市警犬隊多次前往搜山，也曾前往阿旗家搜索勘查採證，看有無血跡反應，並對阿旗夫婦測謊，但均無所獲。信義分局一度以失蹤案結案。

    北市刑大毒緝中心在協辦全案中，認為「阿旗」涉嫌情況愈來愈重，因此經蒐證後，13日在台北地檢署檢察官指示下，將他拘提到案，並再次送往刑事局進行測謊。同時在警方偵訊中，辦案人員一度假裝說「屍體找到了！」，藉此來想擊潰對方心防。

    北市刑警大隊毒緝中心曾調派警犬協助搜尋屍體。（記者劉慶侯翻攝）

    北市刑警大隊毒緝中心曾調派警犬協助搜尋屍體。（記者劉慶侯翻攝）

    北市刑警大隊毒緝中心曾調派警犬至虎山協助搜尋屍體。（記者劉慶侯翻攝）

    北市刑警大隊毒緝中心曾調派警犬至虎山協助搜尋屍體。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    登山女神被控偷腥富商 曾格爾的律師拒絕談和解
    2022/11/28 18:04

    登山女神被控偷腥富商 曾格爾的律師拒絕談和解
    宜蘭婦取山泉水失聯 救難人員下切溪谷帶回遺體
    2022/11/10 16:41

    宜蘭婦取山泉水失聯 救難人員下切溪谷帶回遺體

    夯到北美巡迴 詹惟中靠它越走越廣
    人口販運集團身障者也不放過 騙20人赴柬全失聯
    2022/10/28 05:30

    人口販運集團身障者也不放過 騙20人赴柬全失聯
    豪雨夜 18歲女騎車失聯 最後通話喊「身體很冷」
    2022/10/22 05:30

    豪雨夜 18歲女騎車失聯 最後通話喊「身體很冷」

    李毓芬發起全球女性支援活動 #EmpowerHer
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播