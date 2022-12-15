北市富商無故失蹤逾1年 檢警疑弟涉案聲請羈押

監視器曾拍下阿旗在阿金失蹤後，曾進入大樓內搬東西離開的影像。（資料照）

2022/12/15 10:56

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市57歲楊姓男子「阿金」2021年6月間返家後卻離奇失蹤，與他有家產糾紛的9弟「阿旗」，因在案發前後多次進出對方家中被鎖定調查。警偵辦期間在楊家蒐證查出有血跡反應，懷疑「阿旗」涉案。昨日在檢察官指揮下拘提「阿旗」偵訊，並聲請羈押。「阿旗」則是堅稱絕未涉案，否認任何指控。

此案與2001年大安區發生的單身英文女老師張靜華，無故人間蒸發案相似，檢警是根據各項情況證據和大量血跡噴濺跡證，將疑涉案的張女男友李正位法辦，也是國內第一宗在沒有被害人屍體下，法院仍將李判處無期徒刑定讞的案例。

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警方表示，楊家共有10個兄弟姊妹，阿金排行第8，平日生活單純，失蹤前並無異樣，只因曾預錄遺言表示死後財產要交給姊姊，引起55歲的9弟「阿旗」不滿，兩人為此對簿公堂，後經協調下和解。

警方調查，阿金獨自住在信義區松德路一棟大樓，根據監視器畫面，去年6月18日當天中午他搭電梯返家後即未出門；但在傍晚時分，弟弟阿旗揹著一個提袋，也搭電梯上樓，直到隔天下午才離開，身上已無揹東西。

當時為疫情三級警戒期間，阿金的兩位姊姊要送餐給阿金，打LINE也未讀，姊姊們擔心出意外，21日傍晚7時許，協同防疫警察、鎖匠破門查看，屋內卻沒人，阿金宛如人間蒸發，家人們相當納悶著急。

轄區信義分局依規定受理失蹤協尋，實施緊急協尋定位，但阿金手機均關機，定位未成功，後來曾多次前往大樓勘查採證，並出動市警局鑑識中心採證，惟均未發現異常。

檢警反覆調閱社區大樓監視器畫面，發現9弟阿旗於6月18日8弟阿金失蹤後，在20、21日2次進出社區，期間曾攜帶大型紙箱、包裹離開社區大樓。

由於阿旗案發後曾去過附近成福路的登山步道，警方出動新北市警犬隊多次前往搜山，也曾前往阿旗家搜索勘查採證，看有無血跡反應，並對阿旗夫婦測謊，但均無所獲。信義分局一度以失蹤案結案。

北市刑大毒緝中心在協辦全案中，認為「阿旗」涉嫌情況愈來愈重，因此經蒐證後，13日在台北地檢署檢察官指示下，將他拘提到案，並再次送往刑事局進行測謊。同時在警方偵訊中，辦案人員一度假裝說「屍體找到了！」，藉此來想擊潰對方心防。

北市刑警大隊毒緝中心曾調派警犬協助搜尋屍體。（記者劉慶侯翻攝）

北市刑警大隊毒緝中心曾調派警犬至虎山協助搜尋屍體。（記者劉慶侯翻攝）

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