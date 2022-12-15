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    菜鳥貪警夥兄勒索「吃案費」 高院改依違背職務收賄罪重判

    新北市淡水警分局26歲菜鳥偵查員蔡至恩（見圖）偵辦性騷擾案件時，被控夥同胞兄蔡至儒勒索許姓男子60萬「吃案費」，一審依貪污治罪條例的藉勢藉端勒索財物等罪重判蔡至恩12年2月、蔡至儒6年徒刑；高等法院今變更法條，改依貪污治罪條例的違背職務收賄罪。（資料照）

    新北市淡水警分局26歲菜鳥偵查員蔡至恩（見圖）偵辦性騷擾案件時，被控夥同胞兄蔡至儒勒索許姓男子60萬「吃案費」，一審依貪污治罪條例的藉勢藉端勒索財物等罪重判蔡至恩12年2月、蔡至儒6年徒刑；高等法院今變更法條，改依貪污治罪條例的違背職務收賄罪。（資料照）

    2022/12/15 11:12

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市淡水警分局26歲菜鳥偵查員蔡至恩偵辦性騷擾案件時，被控夥同胞兄蔡至儒勒索許姓男子60萬「吃案費」，宣稱能全身而退，許男交付「前金」10萬元後提出檢舉，一審依貪污治罪條例的藉勢藉端勒索財物等罪重判蔡至恩12年2月、蔡至儒6年徒刑；高等法院今變更法條，改依貪污治罪條例的違背職務收賄罪，仍判蔡至恩12年2月、蔡至儒6年徒刑，可上訴。

    檢方起訴指出，去年4月，新北淡水警分局偵查員蔡至恩受理黃姓女子報案，指稱在健身房遭許男性騷擾，他卻宣稱性騷擾案司法程序複雜，用傷害案才能快速找到嫌犯，擅自製作傷害筆錄，卻又未立案也沒開報案三聯單，還以交通過失傷害名義，向健身房調閱許男會員資料，並利用公務電腦警政電腦系統查詢許男個資，同時洩漏給胞兄，意圖不軌。

    去年5月7日晚間9時許，蔡姓兄弟到許男住處找人，蔡至恩當時身穿刑警背心，向社區管理員謊稱持搜索票要調查許男，到許男住處找人未果後離去。許男稍晚回家得知警察找上門，也接到蔡至恩來電告知挨告性騷擾，約當晚11時許碰面。

    許男見面後，問蔡至恩「（性騷擾）可否不要讓太太知道？」，蔡姓兄弟見狀謊稱有辦法解決，但要摸頭其他員警，開口勒索60萬元，許男立刻提領10萬元現金後，約定他日再收餘款。

    5月8日，蔡至儒單獨找許男索討餘款，許男拒絕並警告：「這件事（指勒索） 可能嚴重到你們分局長或新北市警察局長要下台」，以手機錄下過程，接著向分局檢舉。士檢獲報，搜索、逮捕蔡姓兄弟後，將2人聲押禁見均獲准，並依貪污治罪條例的勢藉端勒索物罪、偽造文書等罪起訴2人。

    士院審理時，蔡至恩僅承認偽造文書、洩密等刑責較輕的犯行，而且他從頭到尾都沒提到「6」（指60萬元），數字是由許男主動提出；蔡至儒則說跟許男是巧遇。士院不採信，將蔡至恩重判12年2月、蔡至儒判6年。蔡姓兄弟不服，均上訴高等法院。

    高院審理時，蔡至恩只承認因循警界陃習犯下登載不實的偽造文書罪，否認貪污犯行，辯稱他和哥哥從小就被教育「比上不足、比下有餘」，他們不奢侈、不花費在虛榮感上，他擔任警察的月薪有7萬元，已經很滿足，沒必要為區區幾十萬元冒險，反指許男說謊，想行賄警察。

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