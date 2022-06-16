為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    淡水分局貪警夥兄勒索「吃案費」 雙雙遭判刑

    淡水警分局刑警蔡至恩（右）與哥哥蔡至儒（左）勒索性騷擾案被告。（資料照，翻攝蔡至儒臉書）

    淡水警分局刑警蔡至恩（右）與哥哥蔡至儒（左）勒索性騷擾案被告。（資料照，翻攝蔡至儒臉書）

    2022/06/16 12:23

    〔記者溫于德／台北報導〕26歲貪警蔡至恩偵辦性騷擾案件時，涉嫌夥同胞兄蔡至儒勒索案件許姓疑犯，恐嚇付60萬「吃案費」宣稱能全身而退，許男交付「前金」10萬元後向分局檢舉。士林地院上午宣判，認定蔡至恩犯貪污治罪條例中藉勢藉端勒索財物罪、偽造文書罪，併判12年2月徒刑，褫奪公權6年，犯罪所得10萬元沒收；沒有公務員身分的蔡至儒同樣犯藉勢藉端勒索財物罪，判刑6年，褫奪公權3年。可上訴。

    士林地檢署起訴指出，去年4月，新北市淡水分局偵查員蔡至恩受理一名女子報案，指稱在健身房遭許男性騷擾，他卻宣稱性騷擾案司法程序複雜，用傷害案才能快速找到犯嫌，擅自製作傷害筆錄，卻又未立案也沒開報案三聯單，還以交通過失傷害名義，向健身房調閱許男會員資料，並利用公務電腦警政電腦系統查詢許男個資，同時洩漏給胞兄。

    5月7日晚間9時許，蔡姓兄弟到許男住處找人，蔡至恩當時身穿刑警背心，向社區管理員謊稱持搜索票要調查許男，到許男住處找人未果後離去。然而，許男稍晚回家得知警察找上門，也接到蔡至恩來電告知挨告性騷擾，約當晚11時許碰面。

    許男見面就問蔡至恩性騷擾可否不要讓家人知道，蔡姓兄弟見狀謊稱有辦法解決，但要摸頭其他員警，開口勒索60萬元，許男立刻提領10萬元現金後，約定他日再收餘款。8日，蔡至儒單獨找許男索討餘款，許男拒絕並警告：「這件事（指勒索） 可能嚴重到你們分局長或新北市警察局長要下台」，接著向分局檢舉。

    士檢搜索、逮捕蔡姓兄弟後，聲押禁見獲准，經偵查，認定蔡姓兄弟除涉犯藉勢或藉端勒索、勒徵、強占或強募財物罪，也違反個人資料保護法外，蔡員另涉犯刑法偽造文書、洩漏國防以外秘密罪，依法起訴。

    士院審理時，蔡志恩僅承認偽造文書、洩漏國防以外之機密等相對較輕的罪名，且他從頭到尾都沒提到「6」（指60萬元），數字是由許男主動提出；蔡至儒則說跟許男是巧遇。士院審結，今天上午宣判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》前南市府副發言人易俊宏疑涉性騷 墾管處解說志工身分被停權
    2022/06/09 10:04

    獨家》前南市府副發言人易俊宏疑涉性騷 墾管處解說志工身分被停權
    前南市府副發言人遭爆長期性騷兒少 教育部：已從業師名單除名
    2022/06/06 18:07

    前南市府副發言人遭爆長期性騷兒少 教育部：已從業師名單除名

    618購物節攻略 刷聯邦卡最高享18%回饋
    偷吃朋友妻 男被毆打逼簽300萬本票成「人肉提款機」
    2022/05/31 17:14

    偷吃朋友妻 男被毆打逼簽300萬本票成「人肉提款機」
    老不修！ 美69歲小學老師 在教室猥褻4女童
    2022/05/23 14:10

    老不修！ 美69歲小學老師 在教室猥褻4女童

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    鈔票塞女網友胸部 8萬元和解換撤告
    2022/05/17 06:25

    鈔票塞女網友胸部 8萬元和解換撤告
    性騷女學生北市府罰3萬／國防醫學院前所長提告 法院認證性騷
    2022/05/17 05:30

    性騷女學生北市府罰3萬／國防醫學院前所長提告 法院認證性騷
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播