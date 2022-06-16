淡水分局貪警夥兄勒索「吃案費」 雙雙遭判刑

淡水警分局刑警蔡至恩（右）與哥哥蔡至儒（左）勒索性騷擾案被告。（資料照，翻攝蔡至儒臉書）

2022/06/16 12:23

〔記者溫于德／台北報導〕26歲貪警蔡至恩偵辦性騷擾案件時，涉嫌夥同胞兄蔡至儒勒索案件許姓疑犯，恐嚇付60萬「吃案費」宣稱能全身而退，許男交付「前金」10萬元後向分局檢舉。士林地院上午宣判，認定蔡至恩犯貪污治罪條例中藉勢藉端勒索財物罪、偽造文書罪，併判12年2月徒刑，褫奪公權6年，犯罪所得10萬元沒收；沒有公務員身分的蔡至儒同樣犯藉勢藉端勒索財物罪，判刑6年，褫奪公權3年。可上訴。

士林地檢署起訴指出，去年4月，新北市淡水分局偵查員蔡至恩受理一名女子報案，指稱在健身房遭許男性騷擾，他卻宣稱性騷擾案司法程序複雜，用傷害案才能快速找到犯嫌，擅自製作傷害筆錄，卻又未立案也沒開報案三聯單，還以交通過失傷害名義，向健身房調閱許男會員資料，並利用公務電腦警政電腦系統查詢許男個資，同時洩漏給胞兄。

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5月7日晚間9時許，蔡姓兄弟到許男住處找人，蔡至恩當時身穿刑警背心，向社區管理員謊稱持搜索票要調查許男，到許男住處找人未果後離去。然而，許男稍晚回家得知警察找上門，也接到蔡至恩來電告知挨告性騷擾，約當晚11時許碰面。

許男見面就問蔡至恩性騷擾可否不要讓家人知道，蔡姓兄弟見狀謊稱有辦法解決，但要摸頭其他員警，開口勒索60萬元，許男立刻提領10萬元現金後，約定他日再收餘款。8日，蔡至儒單獨找許男索討餘款，許男拒絕並警告：「這件事（指勒索） 可能嚴重到你們分局長或新北市警察局長要下台」，接著向分局檢舉。

士檢搜索、逮捕蔡姓兄弟後，聲押禁見獲准，經偵查，認定蔡姓兄弟除涉犯藉勢或藉端勒索、勒徵、強占或強募財物罪，也違反個人資料保護法外，蔡員另涉犯刑法偽造文書、洩漏國防以外秘密罪，依法起訴。

士院審理時，蔡志恩僅承認偽造文書、洩漏國防以外之機密等相對較輕的罪名，且他從頭到尾都沒提到「6」（指60萬元），數字是由許男主動提出；蔡至儒則說跟許男是巧遇。士院審結，今天上午宣判。

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