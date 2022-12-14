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    花蓮瑞穗林道礦場卡車翻覆邊坡 2人送醫不治

    瑞穗林道礦場的貨車翻落下邊坡，造成1死。（民眾提供）

    瑞穗林道礦場的貨車翻落下邊坡，造成1死。（民眾提供）

    2022/12/14 17:11

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗林道3K處今天中午12點40分左右，傳出有礦場的大卡車在下山時不明原因翻覆、滑落邊坡、造成2人到院前OHCA，經搶救後仍不幸往生，據了解，大貨車為山區礦場的車輛，警消仍在現場處理中。

    瑞穗林道8K附近的礦場，今天中午一輛載運蛇紋石原石下山的大卡車，在林道3K附近路段翻落下邊坡，整台車翻下之字形路段下方林道，車頭擋風玻璃破掉、司機也摔出車外。花蓮縣消防局獲報後會同礦場、林務局玉里工作站等相關單位前往搶救，但傷者送醫後仍傳出憾事。

    花蓮縣消防局瑞穗分隊隊員許哲議說，獲報後趕往現場發現車上有2名男性，1人現場死亡、另1人被消防人員救出脫困後原本還有意識，僅表示自己下半身沒有力氣、無法移動，但送醫途中昏迷OHCA，到院前失去生命跡象。

    發生事故礦場目前僅少量開採，業者受訪說，事故地點是在林道的2.4K，礦場場長中午立即趕往處理，對於發生不幸的車禍死亡事故也十分無奈，目前全力協助警方、檢察官處理，也將與家屬好好溝通後續事宜。

    當地瑞穗鄉民說，瑞穗林道2K以後到6、7K的路段，連續5公里都是之字形連續陡坡路段，下山車輛需控制好煞車及車速，才不會煞車過熱失控。

    瑞穗林道礦場的貨車翻落下邊坡，傷者摔出車外現場進行救援。（民眾提供）

    瑞穗林道礦場的貨車翻落下邊坡，傷者摔出車外現場進行救援。（民眾提供）

    瑞穗林道礦場的貨車翻落下邊坡，造成1死。（民眾提供）

    瑞穗林道礦場的貨車翻落下邊坡，造成1死。（民眾提供）

    瑞穗林道礦場的貨車在下坡路時不明原因衝出道路，整台車從此處滑落邊坡、摔在之字形林道的下方路面，地面留下輪胎痕。（民眾提供）

    瑞穗林道礦場的貨車在下坡路時不明原因衝出道路，整台車從此處滑落邊坡、摔在之字形林道的下方路面，地面留下輪胎痕。（民眾提供）

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