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    台南警紀接連出包 方仰寧：只要在任就會努力破除不良文化

    台南市警察局長方仰寧今日承諾只要他在任的一天，一定努力破除不良文化，整頓警界風紀。（記者洪瑞琴攝）

    台南市警察局長方仰寧今日承諾只要他在任的一天，一定努力破除不良文化，整頓警界風紀。（記者洪瑞琴攝）

    2022/12/14 14:32

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於台南接連發生警紀問題，台南市警察局長方仰寧今（14）日受訪表示，台南基本上都是在地員警，好處是熟識地方，但也可能產生與地方勾結不良文化，他承諾只要在任的一天，一定努力破除不良文化，讓台南市警察局走向新發展。

    方仰寧表示，台南市基本都是在地員警，好處是熟識地方，壞處是容易和地方人士勾結，尤其是警友部份，若沒有審慎辨識，就如同他在學甲警分局長上任時所說，不知道誰才是真正朋友的時候，就會陷於錯誤，產生地方上不良勾結，造成員警的錯誤，這是他最大的遺憾。

    方仰寧說，上任2年來 ，一直在破除在地不好的組織文化，也就是分開不好的地方連結，但這不是一蹴可幾的事，他承諾只要在任的一天，一定努力破除不好的文化。

    方仰寧表示，就任2年來一直在改革，包括佳里警分局那件不是只有辭職而已，還追加兩大過免職，永遠不得任公職，昨天很遺憾發生麻豆警分局案件，還是要誠實面對，除惡務盡，很遺憾的是，在地地方人士和員警勾結情形，不是1、2天可以把組織文化改變，令人很難過，但他一定努力破除這些不好的組織文化，讓台南市警察局走向一個新的地步。

    據了解，麻豆警分局爆發偵辦去年11月在下營區一起肇事逃逸案，當事人疑找人頂替，承辦員警被控涉嫌公務員登載不實及隱匿人犯罪嫌，13日檢廉警搜索分局展開偵辦。另外，佳里警分局有1名員警涉嫌假借辦案名義登門性侵個案單親媽媽的女兒，今年12月遭法院二審判8年徒刑、褫奪公權3年定讞。

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