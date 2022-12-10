學甲88槍案挨轟應「請辭負責」 方仰寧首度回應這樣說

台南市警察局長方仰寧（右）說，自己絕不戀棧，對這片土地的治安，勇於承擔，但辦案有一定的偵查步驟，證據力是重要關鍵。（記者吳俊鋒攝）

2022/12/10 23:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕眾所矚目的台南學甲的「88槍案」偵辦陷入膠著，飽受質疑，有政論節目的名嘴甚至要求市警局長方仰寧必須請辭負責，方仰寧今晚首度回應，自己絕不戀棧，對這片土地的治安，勇於承擔，但辦案有一定的偵查步驟，證據力是重要關鍵。

方仰寧今晚到永康警分局進行擴大臨檢的專案勤教，面對媒體的詢問學甲88案情，還有個人的去留問題，他說，他與專案小組、市警局團隊，對於台南的治安有所責任，但外界的壓力，不能打亂辦案的步調 ，偵查有一定的節奏，要以證據為前提。

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方仰寧說，學甲88槍案仍由檢察官持續指揮偵辦，警方則會再針對教唆指揮與幫助脫逃等層級的嫌犯，依據所掌握的事證，進行必要的查緝作為，也將適時公開說明。

方仰寧指出，原學甲分局長蔡宗昌的職務調整，與該案件並無必然關係，是領導統御的問題，上下屬之間有隔閡，當然就難以帶領專案小組偵辦。

方仰寧說，蔡宗昌調職後仍繼續當主官，就說明了並非槍擊案未偵破的關係。

方仰寧強調，警察辦案不會受到政治因素所影響，雖然會有外界期待的壓力，但仍以證據力為前提，進行必要的偵辦動作。

方仰寧重申，電視名嘴、政論節目所講的，誰在槍擊案獲得利益的，其實大家自有公評，證據會說話，盤點後，一定會有所做為。

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