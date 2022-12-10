台南永康警方威力掃蕩 5天查獲逾60案

永康警方實施威力掃蕩勤務，成果豐碩。（民眾提供）

2022/12/10 23:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為確保大選後社會治安祥和，警政署通令全國12月5日起實施「威力掃蕩專案工作」，台南市警察局方仰寧今晚到永康分局主持勤教，警力隨後集結、出發，針對轄內黑道幫派經營、依附、圍事的酒店，以及電子遊藝場、KTV、小吃部等全面性清查；專案實施5天以來，永康警方已查獲包含毒品、竊盜、詐欺、賭博、公共危險等累計多達60案，展現打擊犯罪決心。

今晚的專案勤務，永康分局共出動逾70名警力，運用優勢警力結合閉鎖式路檢，並以巡邏、稽查等方式進行掃蕩，徹底清查轄內不法份子易聚集的處所。

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方仰寧表示，九合一大選已和平落幕，但治安工作不容鬆懈，為確保選後治安祥和，全面掃蕩詐欺水房、黑幫、暴力討債、肅槍與毒品等，將不定時運用優勢警力區塊封鎖，針對黑幫經常圍事的酒店、電子遊藝場等治安顧慮要點與幫派金流進行掃蕩。

方仰寧指出，也會結合市府局處聯合稽查實施第三方警政，運用多方管道打擊不法營業處所，避免這些場所成為犯罪溫床，斷絕治安污染源，展現警察打擊犯罪決心。

永康分局長甘炎民說，威力掃蕩專案期間查獲各類刑案，包含毒品、公共危險、竊盜、傷害、賭博案、詐欺車手等，共逾60案；其中更偵破大麻製毒工廠1件1人，查扣大麻成品逾300公克及製毒工具1批。

另外，販賣毒品1件3人，查獲毒品一粒眠逾4000顆與毒品咖非包；線上巡邏攔查起獲非制式手槍1支與子彈4顆；針對外籍人士涉案查緝亦逮捕涉毒1件1人、重大脫逃越南籍人士1人與失聯移工2人，成果豐碩。

甘炎民強調，警方對於黑道、幫派、暴力犯罪零容忍，將持續不定時規劃威力掃蕩專案勤務，針對轄內KTV、小吃部、酒店、不法分子及黑道幫派經營場所，以及依附在黑道圍事賴以維生的行業，執行強力掃蕩擴大臨檢，加強清查不法。

肝炎民提到，警方也結合市政府各局處執行聯合稽查，以刑事及行政手段雙管齊下，阻斷幫派分子金源，絕對不容許黑道、幫派、暴力犯罪成為社會隱憂。

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永康分局實施威力掃蕩勤務，警力集結、出發。（記者吳俊鋒攝）

永康分局實施威力掃蕩勤務，警力集結、出發。（記者吳俊鋒攝）

永康警方實施威力掃蕩勤務，成果豐碩。（民眾提供）

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