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    搶超商辯「持尚方寶劍出巡」求緩刑 法官不採信判刑

    賴男搶超商還持菜刀揮舞拒捕，案經法院審理時，賴男否認犯行，辯稱案發時因思覺失調，還稱「擁有5包香菸所有權，拿刀是持尚方寶劍出巡」，因此無強盜犯意請求緩刑，但二審不採信駁回上訴，仍維持一審2年徒刑判決。（資料照）

    賴男搶超商還持菜刀揮舞拒捕，案經法院審理時，賴男否認犯行，辯稱案發時因思覺失調，還稱「擁有5包香菸所有權，拿刀是持尚方寶劍出巡」，因此無強盜犯意請求緩刑，但二審不採信駁回上訴，仍維持一審2年徒刑判決。（資料照）

    2022/12/13 18:28

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓男子今年2月間，持菜刀到超商搶走5包香菸逃逸，遇循線上門查緝員警時還持菜刀揮舞拒捕，案經法院審理時，賴男否認犯行，辯稱案發時因思覺失調，還稱「擁有5包香菸所有權，拿刀是持尚方寶劍出巡」，因此無強盜犯意請求緩刑，但二審不採信駁回上訴，仍維持一審2年徒刑判決。

    判決指出，今年2月3日清晨6時許，52歲賴姓男子進入北屯區一家超商，向黃姓店員表明要購買5包香菸，隨即逕自拿走店員放在櫃台價值450元的5包香菸，因賴未付錢被店員攔下，未料賴竟自腰際掏出一把預藏的菜刀，嚇得店員趕緊後退不敢再說話，賴得手後離開。

    同日上午9時許，獲報警方循線查出是賴男涉案趕往其住處查緝時，賴男先是拒絕讓警方進入屋內，接著又拿出菜刀在員警面揮舞對峙，警方見情況危急，為防止賴男進一步脫序甚至傷人或自殘行為，立即持長棍打掉賴手中菜刀後制伏逮捕，訊後全案依強盜及妨害公務等罪嫌送辦。

    但案件審理時，賴男雖坦認在超商內拿出菜刀並拿走香菸，但辯稱「我是中華民國、聯合國皇帝，擁有5包香菸所有權，拿刀是持尚方寶劍出巡」，還說自己患有思覺失調症，因此否認強盜，也沒有在員警面前持刀揮舞，但檢方偵結後仍依強盜、妨害公務罪起訴。

    全案一審時，依照醫院的鑑定報告，認為賴男犯行時，辨識違法能力降低，依法減刑，但賴男精神狀況不穩定，高齡家屬無法確保賴服藥狀況，有危害公共安全之虞，除依強盜罪判刑2年之外，在刑期執行完畢後，另入相當處所，監護2年，涉妨害公務部分則判刑4月，得易科。

    但賴男一再堅稱無強盜犯意，請求緩刑，全案上訴二審後，法官不採信駁回上訴，仍維持原判。

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