涉組織犯罪、恐嚇取財未遂 寶和會前會長邵柏傑今起訴

寶和會精神領袖邵柏傑。（資料照）

2022/12/13 16:51

〔記者王定傳／新北報導〕竹聯幫寶和會犯下槍擊網紅「館長」陳之漢及擄人勒贖等多件大案，檢警前年除起訴規劃槍擊案的寶和會大組長施俊吉、槍手劉丞浩外，獲一、二審法院支持重判；新北地檢署今日再依違反組織犯罪條例、刑法恐嚇取財未遂起訴藏身幕後的寶和會前會長、精神領袖邵柏傑及組長劉志強，建請法院從重量刑。

至於館長遭槍擊案，因被告堅不吐實，並設有層層證據斷點，對於是何人、何原因指使寶和會成員犯案？專案小組仍將持續追查幕後指使者，民眾若有任何線索，亦請提供給專案小組調查釐清。

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前年8月，網紅「館長」陳之漢當街遭槍擊重傷，槍手劉丞浩犯案後直奔警局投案，稱不滿館長指控他性騷擾，害他遭肉搜才犯案，但他犯後鎮定應答及找知名律師等行為，檢警研判全案是精心策劃的犯罪，突破層層斷點追查出寶和會主導犯案。

檢警查出，寶和會另涉入「台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會前理事長王國振」等2起槍擊案及一起恐嚇取財案，並綁架拘禁涉入「紅景天吸金案」拘禁勒贖「紅景天吸金案」遭通緝的主嫌謝忠奇，一併依違反組織犯罪條例等罪嫌起訴寶和會長林修伯、副會長梁智勝等9人，全案共起訴11人。

二審高等法院在今年8月間，依殺人未遂等罪判處劉15年6月、施16年徒刑，林修伯、梁智勝各判刑1年，其餘幫眾分別被判刑10個月至8年不等徒刑，幫眾黃啟文及陶彥誠涉犯參與犯罪組織，因之前涉入槍擊案已判刑確定，本案免訴。

檢方針對邵柏傑及劉志強部分，另行簽分案偵辦，經破解數位採證還原相關共犯手機資料，清查金流，訊問相關共犯及證人等偵查作為，確認邵柏傑涉嫌指揮犯罪組織、恐嚇取財未遂罪嫌，劉志強涉犯參與犯罪組織與恐嚇取財未遂罪嫌。

檢方認為，邵柏傑為獲取不法鉅額利益並發展壯大組織，陸續由組織成員暴力犯罪，嚴重破壞社會治安，並於恐嚇案件中立於指揮地位，動輒要求上千萬以上犯罪利益，犯罪所得龐大，且吸收意志薄弱的年輕成員，惡性重大；劉志強矢口否認犯行，犯後態度不佳，參與寶和會組織為恐嚇取財等犯行，危害社會秩序甚深，惡性亦屬重大，均建請法院從重量刑。

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