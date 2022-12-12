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    替超商買防疫隔板謊報價格 店員貪3千慘付5.2萬代價

    超商女店員謊報防疫隔板價詐3千元，慘付5.2萬元代價還留前科紀錄。照片與新聞事件無關。（資料照）

    超商女店員謊報防疫隔板價詐3千元，慘付5.2萬元代價還留前科紀錄。照片與新聞事件無關。（資料照）

    2022/12/12 23:40

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄某超商連鎖店賴姓女店員受店家委託，採購只需932元的防疫隔板，卻騙要價4000元，牟取3068元差價，被店家發現報警怒告詐欺，賴女後悔以1萬2000元和解，但高雄地院仍判拘役40天、緩刑2年，得易科罰金4萬元，只為貪圖3千元小利，卻慘付5萬2千多元代價。

    判決書指出，被告賴女於去年5月間，擔任高市某超商連鎖店店員，去年5月間，受該超商薛負責人委託，為店內採購防疫用隔板，賴女明知其所訂購的隔板，總價只有932元，竟意圖為自己不法所有，基於詐欺取財犯意，向店家佯稱所購買的隔板價格為4000元。

    被告收受貨品後，成功向負責人薛女請領4000元款項，詐得3068元不法得利，店家事後察覺異狀，調閱監視錄影畫面，並查詢代收費用明細表，才揭露女店員的詐行，並報警處理。

    賴女坦承以932元向蝦皮網購平台訂貨，並表示懊悔，經調解賠償1萬2000元和解，因詐欺取財為公訴罪，法官審酌被告正值青壯，不思循正常途徑賺取生活所需，竟圖謀取非法所得，肆意騙取不法利益，念其犯後坦承犯行，態度非惡，判拘役40天，易科罰金4萬元、緩刑2年，並於判決確定後1年內參加法治教育2場次，緩刑期間付保護管束。

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