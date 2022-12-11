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    路口撿到827萬支票討1成報酬80萬 法院判給3萬

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/12/11 22:15

    〔記者王定傳／新北報導〕今年1月間，李姓男子在大馬路上撿到一張面額高達827萬元的支票，隨即送交警方處理，事後他得知失主已經領回發票，但沒給他報酬，因此提出「給付遺失物拾得報酬」之訴，要求失主給付1成報酬約80萬元；新北地院法官認為，支票遺失得依公示催告及除權判決程序聲請法院宣告無效，這一來一回至少會耽誤9個月時間，因此以9個月及法定週年利率5％計算利息後約31萬餘元，而李男可獲得的報酬則是其中的1成約3萬餘元，可上訴。

    本案發生今年1月11日，李男於新北市土城區中央路與忠義路口拾獲一張銀行支票，隨即送交土城警分局土城派出所，14天後經警方告知，支票已交還遺失人，但他卻沒有獲得報酬，因此請求依民法第805條第2項規定，要求失主給付1成報酬約80萬元。

    失主則主張，這張支票是記名票據，並禁止背書轉讓，且遺失支票後，旋即報案遺失，亦辦理掛失止付，並至士林地院辦理公示催告，後來取回支票而未完成公示催告程序；李男不應依票面金額請求80萬元報酬，僅能以票面金額按公示催告9個月計算法定利息10％為報酬。

    法官認為，支票遺失得依公示催告及除權判決程序聲請法院宣告無效，其結果無異將使該支票形同廢紙，不過，公示催告及除權判決程序均需耗費勞力、時間、費用，故撿到支票，可使遺失人受益甚多，故遺失人給予拾得人相當報酬，應屬合理。

    法官認為，遺失支票的價值，並不當然等同於票面金額，而是應以遺失人依公示催告程序，無人申報權利，得獲除權判決所需期間計算的法定遲延利息作為計算依據。

    法官認為，該支票金額為827萬餘元，以公示催告最高申報權利期間9個月為基準，依法定週年利率5％計算，利息約為31萬餘元，再乘以失主依法可請求的報酬即遺失物報酬的1成，換算後為3萬餘元。

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