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    首頁　>　社會

    真正無助的人連求助都不會 這幕讓執行官放下查封房子的封條

    紀男的妻子（中、粉衣者）連說中文都不會說，在高齡75歲的丈夫無法工作後，都靠他做家庭代工養活一家。（民眾提供）

    紀男的妻子（中、粉衣者）連說中文都不會說，在高齡75歲的丈夫無法工作後，都靠他做家庭代工養活一家。（民眾提供）

    2022/12/09 22:15

    〔記者王捷／台南報導〕近75歲的紀男有棟透天厝，但欠18萬的健保費遲遲不繳，行政執行署台南分署執行官，帶著封條要去查封紀男的房子，但來應門的是紀男的越籍妻子，原來紀男晚婚，別人都當阿公了，他才剛當爸，小孩念國小正缺錢，但他做粗工受傷，4年無法工作，而妻子連中文都說不好，也不會求助，只靠家庭代工養活一家，執行官看到這一幕，反而放下手中的封條，協助紀妻申請健保紓困基金。

    「真正無助的人，是連求助都不會。」紀男一家，讓執行官體會很深。紀男一輩子都在當粗工，大約4年前，他搬重物時受傷，雖然今年已經好多了，但疫情找不到工作，沒有人體諒他年紀大、動作慢，只覺得紀男沒效率，全家包含還在念國小的孩子，只能靠妻子做家庭代工或是跟親戚借錢過活。

    當時，執行官詢問紀男，這年紀兒女應該已經出社會，有經濟能力撫養他，為什麼沒能力繳健保費？這時紀男才說，他晚婚又晚生，妻子跟他年紀差很多，別人都在當阿公了，他才開始當父親，而唯一遮風避雨的房子，卻讓他不能申請其他補助，而生病這幾年，都靠妻子幫忙賺錢，但她是越南人，連中文都看不懂，別說能瞭解台灣的法令。

    執行官得知紀男的狀況，他不是那種有錢不願意繳的人，而是社會上的弱勢，所以暫緩查封紀男的不動產，還好紀男欠的是健保費，健保署有紓困貸款的機制，能幫助弱勢分期償還健保費，在行政執行署台南分屬幫忙牽線下，健保署南區業務組聯繫上了紀男，同意核撥貸款，這周他全數繳清健保費欠費，分署也塗銷查封登記。

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