霧台鄉民獵殺台灣黑熊、台灣水鹿 屏東檢警逮捕送辦

屏東地檢署查獲遭到殺害的台灣黑熊、野山羊及台灣水鹿。（屏東地檢署提供）

2022/12/09 19:13

〔記者葉永騫／屏東報導〕保育類台灣黑熊竟然遭到獵殺！獵殺的人竟是住在屏東縣霧台鄉的民眾，屏東地檢署接獲昨晚接獲通報立即前往霧台鄉追查，當場在兇手住處查獲台灣黑熊、野山羊、台灣水鹿的屍體，檢方表示，已依違反野生動物保育法送辦。

屏東地檢署昨晚接獲警政署保安警察第七總隊第八大隊通報，有一級保育類野生動物臺灣黑熊遭到獵殺，屏東地檢署主任檢察官張鈞翔、檢察官周甫學指揮偵辦，發現屏東縣霧台鄉隘寮北溪1頭臺灣黑熊遭民眾獵捕，經警政署保安警察第七總隊第八大隊會同屏東林區管理處、屏東縣政府警察局里港警分局偵查隊前往查緝，12月8日晚間在該民眾位於屏東縣霧台鄉住處搜索，當場在其住處冰箱中起獲保育類野生動物臺灣黑熊及臺灣野山羊屍體各1具、臺灣水鹿腳14支、水鹿頭標本1只及土製獵槍1把，承辦檢察官訊後諭知該民眾20萬元交保候傳。

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屏東地檢署表示，目前獵殺動機及相關案情仍有待釐清，還在進一步調查，強調未經主管機關許可，獵捕、宰殺保育類野生動物者，可處6個月至5年有期徒刑，得併科20萬至100萬元罰金，民眾切勿以身試法；如有刻意違法獵殺保育類動物者，地檢署必將嚴查速辦，如心存僥倖破壞生態保育，同時將面臨追訴及刑責，呼籲民眾應遵守相關狩獵規範，兼顧文化與野生動物保育平衡，以確保山林野生動物生態永續平衡發展。

一級保育的台灣黑熊竟遭到獵殺。（屏東地檢署提供）

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