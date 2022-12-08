永康警公布「六三七科技精準執法地圖2.0」 16地點一次掌握

台南永康警公布「六三七科技精準執法地圖2.0」，16處執法點包括科技執法、固定桿與移動式測速的執法地點，一次掌握。（永康警分局提供）

2022/12/08 19:57

〔記者劉婉君／台南報導〕為了防制交通事故發生，台南市警察局永康分局執行精準執法，並製作「六三七科技精準執法地圖2.0」，將全區16處科技執法、固定桿與移動式測速的執法地點，全部標示出來，希望藉此提醒民眾，行經相關路段時要減速慢行、勿闖紅燈，遵守交通規則，避免交通事故發生，也避免違規被罰。

市警局自12月1日起，在永康區啟用「中華路與大橋三街」及「中華路與中華西街」2處交通科技執法系統，根據永康警分局統計，12月1日至7日科技執法實施1週以來，中華路段A2交通事故共計12件，較去年同期的28件，減少16件，降幅達57％。

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永康警分局交通組長葉敏旭表示，「中華路與大橋三街」針對「不依行向專用車道行駛、轉彎未依規定及闖紅燈」，「中華路與中華西街」針對「不依行向專用車道行駛」違規行為，進行24小時交通執法，違規行為通通逃不過電眼，將被攝錄開罰，提醒民眾注意。

「六三七科技精準執法地圖2.0」的16處執法點中，6處科技執法系統分別位置於「中華路與中央路」、「中華路與中正南路」、「中華路與大橋三街」、「中華路與中華西街」、「中華路與中山南路」及「中華路與中華一路」，運用科學儀器，自動擷取違規行為，舉發製單。

3處固定桿照相的位置，分別在「永大路與中山北路」、「中華路與中華二路」及「復興路與復興路26巷」。

此外還有7處移動式測速照相，位置在「中正北路」、「中山北路」、「高速一街」、「高速二街」、「大灣東路」、「西勢路」及「王行路」等速度管理路段。

永康警分局長甘炎民表示，取締不是目的，而是在導正駕駛人用路觀念，養成守法習慣，相關地點全天候執法，提醒民眾行經上述路段與路口，要減速慢行、勿闖紅燈、機車兩段式左轉、直行車勿占用左轉專用車道，遵守交通規則，避免交通事故發生。

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