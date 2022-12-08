司法院調查︰85％律師信任法官 8成認同司改提升整體司法品質

大成台灣法律事務所律師魏憶龍（右）表示，律師可能還是對明年元旦將施行的國民法官制度存有疑慮，不過既然該制度已經箭在弦上即將施行，未來可能再慢慢改進、調整，符合人民需求。（記者張維真攝）

2022/12/08 17:29

〔記者張維真／台北報導〕為理解各項司法革新措施辦理等專業性意見，世新大學民意調查研究中心今（8）日公布111年律師對司法改革成效認知調查結果，85.8%的受訪律師對法官表示信任，較去年提升3%。80.2%同意司法改革政策及新制有助提升整體司法品質。另，有40.8％律師認為明年元旦將施行的國民法官制度，對提升整體司法品質較無幫助。

司法院日前委託世新大學進行律師對司法改革成效認知調查，世新大學民意調查研究中心說明，該調查包含律師對「服務措施」、「人事項目」、「審判過程與結果」、「對法官的信任度」、「制度改革」、「司法改革政策及新制」與「律師轉任法官制度之意願」等七大項目之評價。

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其中，有85.8%的受訪律師對法官表示信任，較去年提升3%。而律師對於司法改革政策及新制的暸解情形，則以大法庭制度89.3%最高，依序為擴大民事訴訟強制律師代理89.2%、金字塔訴訟制度87.2%、勞動事件法85.5%。

另外，有80.2%律師同意司法改革政策及新制有助提升整體司法品質，其認為較有幫助的項目為擴大民事訴訟強制律師代理、修正少年事件處理法以91.5%居冠、其次則是大法庭制度89.7%、勞動事件法87.3%。

對於明年元旦即將施行的國民法官制度，則有40.8％律師認為可能對提升整體司法品質較無幫助。世新大學前校長、法律學院教授吳永乾表示，因為該制度尚未施行，調查結果比率存疑，加上並非所有案件都適用該制度，且適用國民法官的案件也不多，未來調查應該要讓有參與過該制度的律師進行討論，數據才會更有參考價值。吳永乾說，律師會對此制度比較沒信心，可能是因為對於國民的法治素養有存疑，執業律師擔心外行人加入可能會增加辯護、訴訟代理上的困難等。

大成台灣法律事務所律師魏憶龍進一步表示，該結果可能顯示第一線律師對於參審制存有疑慮，不過既然該制度已經箭在弦上即將施行，未來可能再慢慢改進、調整，符合人民需求。

此外，該調查也發現，高達83%律師無意願轉任法官，而律師猶豫轉任法官的原因，以承審案件數量大、工作繁重1169人次最多，其次782人次認為工作不自由，第三則有775人次認為薪酬不成比例。

世新大學民調中心說明，該調查對象為全國律師聯合會有聯絡方式的台灣執業律師，於8月16日到10月14日進行調查，共寄出10295份問卷，有效回收樣本2533份，並針對近兩年有執業的律師2422份之調查資料進行統計分析。

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