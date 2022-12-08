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    首頁　>　社會

    恐嚇嫌犯落網 王鴻薇「不回應政治口水」：感謝警方快速破案

    台北市第三選區立委補選國民黨參選人王鴻薇8日一早在松江南京路口拜票，向通勤上班的路人、駕駛爭取支持。（記者劉信德攝）

    台北市第三選區立委補選國民黨參選人王鴻薇8日一早在松江南京路口拜票，向通勤上班的路人、駕駛爭取支持。（記者劉信德攝）

    2022/12/08 11:00

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇稱辦公室收到恐嚇電話，前天向警方報案並申請隨扈，恐嚇嫌犯昨晚在高雄落網。對此王鴻薇今早受訪感謝警方快速破案，至於被綠營質疑自導自演，王則說，政治口水她不再做回應。

    王鴻薇一早前往松江路南京東路口，向路過騎士、路人拜票致意，在結束後接受媒體訪問。王鴻薇表示，中山區她比較陌生，可是在這邊拜票有很多人回應非常熱情，第一次站路口她個人很有信心，也感謝很多騎士或路人給她很多回應。

    媒體問到民進黨前立委謝欣霓在臉書發文，認為是王鴻薇自導自演，但警方24小時以內破案，謝欣霓是否要道歉？王鴻薇對此表示，她必須感謝警方在快速時間內破案，讓她安心，真的非常感謝警方快速破案。

    是否也擔心家人及小孩的安全？王鴻薇說，一定都會，所以前天她才會親自去報案，希望這次選舉過程團隊也能平安、安全，她也是母親完全能夠瞭解當任何人面對恐嚇威脅一定會有恐懼，團隊有很多年輕人，她也很害怕他們家人會擔心，因此當警方快速破案時候，她真的非常感謝。

    王鴻薇強調，她昨天就講過不會回應這樣的政治口水，在這次選舉裡面，希望能降低社會對立、能夠降低社會暴力戾氣，因此非常感謝警方迅速破案，至於政治口水，我不再做回應了。媒體追問謝是否沒其他事件可以攻擊？王也強調，所以為攻擊而攻擊，她才說不回應這種政治口水。

    媒體問選戰猛攻民進黨黑金卻被恐嚇，是否感到奇怪？王鴻薇表示，對恐嚇事件她不會去指涉任何人，稍晚警察局也有記者會，因此相關案件內容由警方說明，她還是認為社會跟人民都希望安寧生活，不需要也不要這樣縱容恐嚇。

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