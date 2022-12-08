散布女學生青澀裸照遭求償200萬元免賠 判決原因出爐

散布女學生不雅裸照，女學生求償200萬元敗訴。情境照。（資料照）

2022/12/08 10:43

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一名大一女學生發現，自己高二時傳給前男友的多張裸照，竟在情色網站上瘋傳，訴警提告並求償200萬元，孫男被依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪二審判2年，但民事求償部份，則因已過2年時效遭駁回。

判決指出，2016年9月就讀大一女學生接到陌生網友私訊告知，其青澀裸照正在各情色網站瘋傳，女子回想擁有這些照片者，只有已分手半年的孫姓前男友，當時年幼無知，與孫男談遠距戀愛，才傳裸露照片給他，但孫男被質問時否認外流，讓女大生焦慮不堪，訴警調查。

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經查，女學生裸照至少在6個情色網站流傳，貼文者就是孫姓男子申設的帳號，標題為「多年來收藏的年輕妹子part1」、 「Taiwan girl nude photos」等，但多僅上傳部份圖片，宣稱留有全套可私訊交流，釣足了網友胃口，吸引大批網友留言求完整全套，孫還說，私訊已滿，「人數夠多可開群組」。

孫到案均否認外流裸照，指兩人分手後均已刪除，還辯稱期間曾因手機損壞送修，可能是他人以他的帳號偷上傳外流，不過，檢方排除送修外流的可能，循圖檔網路流傳的軌跡，電磁紀錄發現，直至2018間孫男均還有將這些裸照原始圖檔上傳至雲端留存，認定孫男就是散布裸照的原凶，經橋頭地院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪判2年，上訴高雄高分院遭駁回。

但2020年5月女學生始提起刑事附帶民事求償200萬元，因民法侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2年間不行使而消滅，駁回求償之訴。

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