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    首頁　>　社會

    通緝男自稱少東 騙女子交往還拿走250萬元

    示意圖

    示意圖

    2022/12/08 10:14

    〔記者溫于德／台北報導〕男子呂曜呈有詐欺、竊盜等前科，前年他透過交友軟體認識女子並交往期間，謊稱自己是飯店少東，成功騙女子幫忙儲值超過200萬元的遊戲點數並出借50萬元，之後卻避不見面，女子才驚覺受騙而提告。台北地院刑庭依詐欺取財罪判呂1年徒刑；北院民庭近期再判呂應如數賠償女子250萬元。

    35歲呂男是在前年11月透過「探探」認識女子並成為情侶，他刻意隱匿自己因詐欺罪被檢方通緝中，身上也只有10萬元，向女子謊稱家父是飯店股東，自己則是二房的兒子，負責協助父親管理飯店並從事醫美工作，希望以結婚為前提與女子交往。

    兩人交往後，呂男要求女子幫忙買手遊「叫我官老爺」的遊戲點數，後又騙稱外婆身亡，得前往東部奔喪，但位置偏遠導致購物困難，再度要求女子幫忙刷卡；他還約定女子去年元旦成婚，但實際上，他早有交往對象並同居。

    呂男接著還稱自己生病住院治療，也因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）無法與女子見面，女子信以為真。後來是他自知無法繼續隱瞞，佯裝成父親再騙女子「我兒子的本名不是呂曜呈」，假父親也要女子想辦法處理借款並拒絕繼續聯絡，女子才知受騙。

    北院刑庭考量呂男到案後承認犯行，目前因案在監而無力賠償，依詐欺取財罪判他1年徒刑，已上訴高等法院；民事部分，他面對女子求償250萬元，未到庭答辯也未提出書狀說明，北院民庭依據刑庭已判他有罪，認定他確實詐欺取財，如數判准要他賠償女子250萬元。

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