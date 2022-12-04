好心幫非法老鄉就醫 阮姓越南合法移工出借台灣健保卡獲罪

合法在台的外籍移工也可以取得台灣的全民健保卡。（記者黃美珠攝）

2022/12/04 13:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕有些忙不能幫！輕則破財消災，重則牢獄加身。

1名在台合法打工的越南籍阮姓男子，獲悉姑姑的朋友、非法滯台打工的同國籍男子生病需就醫，為了幫其省錢，阮男出借自己的台灣全民健保卡給對方拿去看診，沒想到對方最後被發現感染肺結核，經相關單位通報且深入追查發現這起外籍黑工冒名就醫案，阮男和姑姑因此吃上詐欺得利罪，各被判處拘役40天，且均可易科罰金。

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不過新竹地院法官也審酌2人教育程度都不高，且各有父母或子女需要撫養，在姑侄倆合力繳還不明移工所詐得免繳的醫療費、新台幣1萬4837元以後，也都各給緩刑2年的自新機會。

移民署表示，只要是合法在台打工的外籍移工，透過雇主都可申請取得台灣的全民健保卡。健保卡上是否貼照片，過去移工可以自行決定，現在健保卡上都必須要有移工的照片。

判決書指出，這名身分迄今不明的非法滯台移工，從2018年10月中開始到2020年11月底，疑似都在新竹縣境內活動，所以在竹北、新豐地區的醫療院所，至少25次持阮男的健保卡看診，因此免於支付醫事服務費用總共1萬4837元，也涉嫌讓公務人員登載不實，最後被依詐欺得利罪嫌起訴。

後來這名不明身分的越籍移工疑因長期咳嗽不止，經醫院要求拍攝胸部X光片後確認染患了結核病，相關醫療院所通報衛政機關後追查赫然發現健保卡的「正主」，竟然是遠在台南工作，從未北上新竹就醫的阮男，而阮男經胸部X光檢查後也證實並沒有結核病，全案因此才曝光。

判決書指出，阮男是因在台擔任清潔工的姑姑央求，才出借健保卡給姑姑的友人去看病。事發後2人覺得很後悔，已把前述原本免繳的醫療費用都繳清了。

法官斟酌阮男只有國中肄業，雖然未婚、無子女，但仍有父母需他奉養。阮男的姑姑連國小都沒有畢業，目前擔任清潔工、日薪1000元，有工作才有錢，且有2名未成年子女需要扶養，所以從輕給予各拘役40天、得易科罰金的懲罰，也一併宣告各自緩刑2年。

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