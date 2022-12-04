為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    好心幫非法老鄉就醫 阮姓越南合法移工出借台灣健保卡獲罪

    合法在台的外籍移工也可以取得台灣的全民健保卡。（記者黃美珠攝）

    合法在台的外籍移工也可以取得台灣的全民健保卡。（記者黃美珠攝）

    2022/12/04 13:44

    〔記者黃美珠／新竹報導〕有些忙不能幫！輕則破財消災，重則牢獄加身。

    1名在台合法打工的越南籍阮姓男子，獲悉姑姑的朋友、非法滯台打工的同國籍男子生病需就醫，為了幫其省錢，阮男出借自己的台灣全民健保卡給對方拿去看診，沒想到對方最後被發現感染肺結核，經相關單位通報且深入追查發現這起外籍黑工冒名就醫案，阮男和姑姑因此吃上詐欺得利罪，各被判處拘役40天，且均可易科罰金。

    不過新竹地院法官也審酌2人教育程度都不高，且各有父母或子女需要撫養，在姑侄倆合力繳還不明移工所詐得免繳的醫療費、新台幣1萬4837元以後，也都各給緩刑2年的自新機會。

    移民署表示，只要是合法在台打工的外籍移工，透過雇主都可申請取得台灣的全民健保卡。健保卡上是否貼照片，過去移工可以自行決定，現在健保卡上都必須要有移工的照片。

    判決書指出，這名身分迄今不明的非法滯台移工，從2018年10月中開始到2020年11月底，疑似都在新竹縣境內活動，所以在竹北、新豐地區的醫療院所，至少25次持阮男的健保卡看診，因此免於支付醫事服務費用總共1萬4837元，也涉嫌讓公務人員登載不實，最後被依詐欺得利罪嫌起訴。

    後來這名不明身分的越籍移工疑因長期咳嗽不止，經醫院要求拍攝胸部X光片後確認染患了結核病，相關醫療院所通報衛政機關後追查赫然發現健保卡的「正主」，竟然是遠在台南工作，從未北上新竹就醫的阮男，而阮男經胸部X光檢查後也證實並沒有結核病，全案因此才曝光。

    判決書指出，阮男是因在台擔任清潔工的姑姑央求，才出借健保卡給姑姑的友人去看病。事發後2人覺得很後悔，已把前述原本免繳的醫療費用都繳清了。

    法官斟酌阮男只有國中肄業，雖然未婚、無子女，但仍有父母需他奉養。阮男的姑姑連國小都沒有畢業，目前擔任清潔工、日薪1000元，有工作才有錢，且有2名未成年子女需要扶養，所以從輕給予各拘役40天、得易科罰金的懲罰，也一併宣告各自緩刑2年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》7旬嬤誆慈善單位6百萬 拖延、狡辯惹怒法官從重改判
    2022/11/29 23:07

    獨家》7旬嬤誆慈善單位6百萬 拖延、狡辯惹怒法官從重改判
    北聯幫押人拿錢 意外查出友人持玩具鈔買價值近千萬泰達幣
    2022/11/24 18:18

    北聯幫押人拿錢 意外查出友人持玩具鈔買價值近千萬泰達幣

    科技新貴登鹿新思潮 站前商圈成移居新熱點
    竹聯幫和堂成員組詐欺收簿集團 列為治平對象羈押
    2022/11/18 14:11

    竹聯幫和堂成員組詐欺收簿集團 列為治平對象羈押
    2男稱求職詐騙被關押 詐團落網：他們主動上門賣存摺
    2022/11/18 12:25

    2男稱求職詐騙被關押 詐團落網：他們主動上門賣存摺

    京站保暖商品1.5折起 再抽日本行！
    高雄警轟32槍逮3車手後 擴大清查詐欺機房
    2022/11/16 08:40

    高雄警轟32槍逮3車手後 擴大清查詐欺機房
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播