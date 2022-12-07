中打出動「突擊梯車」破窗抓騙子 網揶揄：警察歡樂送餐

去年十月亮相的罕見「突擊梯車」有兩具伸展梯，讓警察從高處攻堅。（警方提供）

2022/12/07 18:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事局中部打擊中心（中打）於今天（7日）至苗栗縣查緝詐欺集團的機房，還出動少見的「突擊梯車」，直接從二樓破窗攻堅抓騙徒，引來附近居民違規，見精彩的破窗畫面，還揶揄詐欺集團，直呼是「麥當勞歡樂送嗎？」，對此，中打以偵查不公開，尚有地點搜索中等理由，拒絕透露此案內容。

上述攻堅的畫面，也被上傳到臉書的社團「我是頭份人」，網友也紛紛揣測說，或許是查緝詐欺，或抓人蛇集團，更有網友揶揄是「警察歡樂送餐」，對此，中打指出，此案因尚有地點搜索中，警方不說明任何案情，不過，據了解，此案是查緝詐騙機房、抓詐欺集團的騙徒。

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畫面顯示，約10名中打警察，從「突擊梯車」直接至民宅二樓，拿起鐵鎚、破窗器擊毀二樓落地窗，發生破窗的「碰碰」聲音，很快就攻入二樓，據指出，抓到至少3名騙子。

上述配屬於保一總隊維安特勤隊的「突擊梯車」，首度公布於去年（2021年）國慶日，主要任務雖是反恐，但也適用於持槍危險惡徒、建築物攻堅等任務，首度使用是今年5月25日，台中市警察局刑警大隊科偵隊及「打詐中心」，用於主攻位於中市潭子區一處豪華農舍內的詐欺機房，這也是第一場「實戰運用」。

此車的車身主體是福特F550，時速可輕鬆達上百公里，車上配置MARS（移動可調斜坡系統），不用10秒，就能架妥斜坡，將警力投入2。3樓的低樓樓層，去年雙十節亮相時，就吸引關注眼光，以前警力要從2、3樓攻堅（稱為低樓攻堅），必須架梯攀爬，有了這款車，配置可360度架設的斜坡系統，10秒鐘就能投入警力。

以上述潭子農舍機房，以及今天的苗栗為例，「突擊梯車」先把斜坡升起到預定的高度，快速衝到農舍前，架在二樓護欄，減少斜坡升起的時間，特勤警力迅速持槍衝入農舍，震撼效果十足。

警察透過「突擊梯車」，直接從二樓用鐵鎚破窗。（翻攝自臉書「我是頭份人」）

員警從「突擊梯車」迅速由二樓攻堅。（翻攝自臉書「我是頭份人」）

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