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    首頁　>　社會

    突擊梯車首次實戰攻堅 大破監獄式詐騙機房

    詐騙機房為節省成本不開冷氣，七名騙子被逮捕時，都只穿著內褲。（記者張瑞楨翻攝）

    詐騙機房為節省成本不開冷氣，七名騙子被逮捕時，都只穿著內褲。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/09/03 05:30

    「大哥、餓了」成員等送餐

    〔記者張瑞楨／台中報導〕跨國詐騙機房隱身台中市潭子區一棟高檔農舍，農舍大門銅牆鐵壁般堅固，警方擔心強行破門攻堅，詐團成員會乘隙湮滅證據，得知成員正等候送餐，並傳「大哥、餓了」訊息給賴姓機房負責人，於是首度動用「突擊梯車」，特勤警察從二樓陽台一舉衝入農舍，七名成員束手就擒，賴男則早一步被逮，檢方依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例，向台中地院聲押禁見八人獲准。

    特警趁機攻上二樓陽台擒人

    今年六月民眾舉報，台中市潭子區一棟豪華農舍可疑，警方確認是跨國詐騙機房，上月廿五日展開拘捕，並由警政署保一總隊維安特勤隊、中市警局保安大隊的特勤中隊等警力，駕駛「突擊梯車」攻堅。

    其中一組警力先逮捕外出的機房負責人賴男，另一組警力搭乘突擊梯車攻堅農舍，有詐欺前科的賴男，被捕前收到機房詐團成員「大哥、餓了（哭臉圖案）」訊息，七名成員正期待賴男送餐，沒想到特警突然從二樓陽台攻入，七人嚇傻全被逮，警方並查扣手機卅七支等證物。

    警方調查，此機房今年六月成立，透過打網路電話到中國行騙，詐得約台幣四百萬元，被捕八人全是男性，平均年齡廿五歲，約半數有詐欺等前科。

    省電禁冷氣 七人著內褲被捕

    整棟豪華農舍宛如監獄，採「軍事化」管理，詐團成員不能任意外出，如績效不佳，成員得受伏地挺身、半蹲、交互蹲跳等「體能訓練」處罰，且為省成本農舍也不開冷氣，七人被捕時都只穿內褲，相當狼狽。

    特勤警察持槍衝鋒，用「突擊梯車」從二樓攻堅，十分具威嚇力。 （記者張瑞楨翻攝）

    特勤警察持槍衝鋒，用「突擊梯車」從二樓攻堅，十分具威嚇力。 （記者張瑞楨翻攝）

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