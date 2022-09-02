大哥我餓了！ 警「突擊梯車」送餐 破獲「監獄式」詐欺機房

維安特勤警察攻入農舍，喝令騙徒全趴下。（記者張瑞楨翻攝）

2022/09/02 09:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局刑警大隊科偵隊及「打詐中心」，接獲民眾反映，指中市潭子區有一處農舍出入複雜，歷經近3個月調查，確認是詐欺機房後，申請警政署保一總隊維安特勤警力，駕駛「突擊梯車」，趁機房內的騙徒傳訊息「大哥、餓了」並等候送餐之際，一舉衝入機房逮捕8名嫌犯，有趣的是，此機房採類似「監獄式」或軍事化管理，績效差的成員常被罰交互蹲跳、伏地挺身，這輛「突擊梯車」也是首度出勤亮相，檢方聲請羈押8人獲准。

此案源於今年6月間，有人舉報位於潭子區的一處農舍可疑，中市警局刑警大隊科偵隊與打詐中心調查發現，是一處跨國詐欺的機房，報請台中地方檢察署檢察官戴旻諺指揮偵辦，上月（8月）25日持搜索票，但警方擔心農舍大門堅固，如果攻堅遇到阻礙，機房內的嫌犯可能湮滅證據，遂請求警政署保一總隊維安特勤隊、中市警局保安大隊的特勤中隊，以及太平分局偵查隊，駕駛「突擊梯車」攻堅，這種「突擊梯車」外型類似消防局的雲梯車，有兩組「移動可調斜坡系統」（伸展斜坡），可以伸展至二樓、三樓樓層，協助警察從高處攻堅。

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警方同時雙管齊下，一組警力先逮捕負責機房的「大哥」賴姓男子，賴男有詐欺相關的前科，另一組警力攻堅進入農舍，巧合的是，賴男被逮捕時，剛好收到機房騙徒傳來「大哥、餓了（哭臉）」的訊息，機房內的成員期盼賴男送餐，卻沒想到竟是警察駕駛「突擊梯車」攻入，沒等到大哥送餐，機房內的7名共犯全被逮捕，查扣手機37隻、筆記型電腦3部、現金台幣3萬元、網路卡等證物。

警方調查，這一機房是打電話到中國，假冒中國人民檢察院，詐騙中國民眾的「電信詐欺話務機房」，機房內的騙徒7人全是男性，年齡僅約25歲，都相當年輕。

調查顯示，這些騙徒共犯如果績效不佳，還會有「體能訓練」等處罰，例如伏地挺身、半蹲、交互蹲跳等，成員不能任意外出，採集體化管理，堪稱是「軍事化」或「監獄式」管理的機房，成立運作近3個月，已詐騙獲利將近台幣400萬元，全案依違反加重詐欺罪、組織犯罪防制條例法辦，台中地檢署以涉案重大且有逃亡、串供等疑慮，向台中地院聲請羈押獲准。

維安特勤警察搭乘「突擊梯車」，從二樓攻入農舍。（記者張瑞楨翻攝）

罕見的「突擊梯車」有兩具伸展梯，讓警察從高處攻堅。（記者張瑞楨翻攝）

此一設於農舍內的詐欺機房，採「軍事化」或「監獄式」的管理。（記者張瑞楨翻攝）

警方逮捕賴嫌為首的8名騙子，法院裁定全部羈押。（記者張瑞楨翻攝）

此一設於農舍內的詐欺機房，採「軍事化」或「監獄式」的管理。（記者張瑞楨翻攝）

機房內騙徒等候大哥（賴嫌）送餐，卻是警方駕駛「突擊梯車」（圖中）馳抵。（記者張瑞楨翻攝）

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