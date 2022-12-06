中信內湖購地案二審判決 律師團：價格合理無損害、營運無影響

高等法院今審結中信內湖購地案，判多名前中信銀主管有罪、部份被告獲改判無罪；對此，中信金控表示，此案購地價格合理，並無損害，營運也未受影響。（記者楊國文攝）

2022/12/06 20:12

〔記者楊國文／台北報導〕中信金老臣、中信銀董事長室專門委員張明田等人被控涉嫌低價買進台北市內湖區2筆土地，再高價轉賣給中信金，套利8.9億元，高等法院今判張明田各8年6月徒刑，併科罰金3億9000萬元，主秘陳永晉各判8年；中信金控表示，中信銀購置資訊大樓及行政大樓交易過程均遵循相關決策流程，購置價格亦經外部鑑價機構認定合理，並未受有損害或財報漏未揭露情形，此判決對中信金控及中信銀營運無影響。

中信金指出，據曾調任法務部辦事、現已轉任律師的前檢察官連思藩表示，依法院發佈的新聞稿來看，就中信銀受限於銀行法第75條的限制，因此在客觀上無購地自建可能此點，高等法院對此似乎未提出質疑。

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不過，在有罪判決中所提張明田為中信商銀經理人，以及資訊機房與行政大樓交易係屬關係人交易的認定，是否符合客觀事實以及法令規範，理論上應以法令內容與中信銀內部規範為認定基準。若此部分的認定是依據法令與中信銀內部規範為依據，應較無爭議，但若以法院自行依據法令推論而缺乏客觀事證，則因為該有罪判決基礎，係建立在缺乏事證的推論上，極易因為認知或立場偏頗而造成判決結果誤差。

針對高院判決指稱「共同使中信金控、中信商銀為不合營業常規之不利益交易」部分，中信金表示，中信銀購置資訊大樓及行政大樓交易過程，均依決策程序呈請董事會通過，且購置價格亦經外部鑑價機構認定合理，因此要如何認定資訊大樓及行政大樓交易不合營業常規，實在啟人疑竇。

此外，所謂利害關係人交易案件，依照金控法第45條第1項的規定，僅要求「交易條件不得優於其他同類對象」而已，並未要求利害關係人不得於交易中獲利，因此不能僅因於該利害關係人交易獲利，即認定為「不合營業常規之不利益交易」，即便依銀行法第75條第4項規定，也是要求交易需符合常規而已，並無利害關係人不得於交易中獲取合理利潤的限制，因此本案當事人是否確有不法，在判決尚未確定前，仍值得商榷。

中信金控也指出，尊重涉案當事人提起上訴的訴訟權利。

北檢起訴指控，張明田透過人頭公司，購買內湖安康段2筆土地，再運用他在集團內部的影響力，將這2塊地內定為中信銀行的行政大樓、資訊室的預定地，再將2塊地高價轉賣給中信銀，套取私利8.9億餘元，觸犯特別背信罪。

檢調調查，中信銀2012年計畫要擴充資訊機房及行政大樓，負責最終決策的張明田，隔年得知「長虹建設」欲購入香港商「盛至公司」的安康段土地，又得知長虹受託興建、出售潭美段土地，張明田等人即開始謀議透過人頭公司，先行購地套利。

盛至公司2013年將安康段土地一分為二，一半以10.36億元賣給長虹，另一半由中信金董事長室專委畢浩丹掛名董事長的「永約開發」輾轉取得；張明田將永約的股權，移轉給弟媳巫春香擔任實際負責人的「慶瑞開發」，再主導中信銀高價向慶瑞購入土地，套利中信銀的8.9億元流入張家。

不過，法院審理時，張明田辯稱未參與公司決策，只提供財務分析及諮詢；陳永晉否認涉及關係人交易。

台北地院依據違反金融控股法的特別背信罪，判張明田15年徒刑、併科罰金5億元，陳永晉判刑13年，張明田胞弟、慶瑞開發董事張明人判14年、併科罰金３億元，時任中信金副總經理柯弘達、協理陳立三，分別被判刑12年6月、11年6月。張明田等人不服判決，上訴高等法院。

高院今判決依２個特別背信罪，各改判張明田8年6月徒刑，併科罰金3億9千萬元，陳永晉涉犯相同罪名，各判刑８年，張明人依同罪各判刑6年、未扣案犯罪所得2億3100萬元應發還被害人，或沒收，柯弘達、陳立三均獲改判無罪。法界指出，將來若被告各罪刑期確定，檢方將向高院聲請訂合併應執行刑。

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