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    中信金內湖購地案二審 老臣張明田2罪各判8年半、併科3.9億

    高等法院審理中信金內湖購地案，今依金融控股法的特別背信等罪，將中信金老臣張明田（見圖）、張明人兄弟檔、主秘陳永晉均重判，還可上訴。（記者楊國文攝）

    高等法院審理中信金內湖購地案，今依金融控股法的特別背信等罪，將中信金老臣張明田（見圖）、張明人兄弟檔、主秘陳永晉均重判，還可上訴。（記者楊國文攝）

    2022/12/06 12:10

    〔記者楊國文／台北報導〕中信金控老臣、中信金董事長室專門委員張明田，被控涉嫌低價買進北市內湖區2筆土地，並內定為中信資訊機房、行政大樓，再高價轉賣給中信金，套利8.9億元，台北地院依違反金融控股法的特別背信罪，判張明田15年徒刑、併科罰金5億元，歷經4年審理，高等法院今依2個特別背信罪，各改判他8年6月徒刑，併科罰金3億9千萬元，還可上訴。法界指出，將來若刑期確定，檢方將向高院聲請訂合併應執行刑。

    其餘被告方面，中信金董事長主秘陳永晉和張明田相同罪名，陳涉犯2罪各判刑8年（一審被判刑13年）、張明田胞弟、慶瑞開發董事張明人依同罪各判刑6年、未扣案犯罪所得2億3100萬元應發還被害人，或沒收（一審被判刑14年、併科罰金3億元）；時任中信金副總經理柯弘達、協理陳立三均獲改判無罪（一審判柯12年6月、陳11年6月）。

    在民事賠償部份，台北地院更一審今年5月31日判決張明田應賠償中信金8.9億多元，此案已上訴最高法院審理中。

    北檢起訴指控，張明田透過人頭公司，購買內湖安康段2筆土地，再運用他在集團內部的影響力，將這2塊地內定為中信銀行的行政大樓、資訊室的預定地，再將2塊地高價轉賣給中信銀，套取私利8.9億餘元，觸犯特別背信罪。

    檢調調查，中信銀2012年計畫要擴充資訊機房及行政大樓，負責最終決策的張明田，隔年得知「長虹建設」欲購入香港商「盛至公司」的安康段土地，又得知長虹受託興建、出售潭美段土地，張明田等人即開始謀議透過人頭公司，先行購地套利。

    盛至公司2013年將安康段土地一分為二，一半以10.36億元賣給長虹，另一半由中信金董事長室專委畢浩丹掛名董事長的「永約開發」輾轉取得；張明田將永約的股權，移轉給弟媳巫春香擔任實際負責人的「慶瑞開發」，再主導中信銀高價向慶瑞購入土地，套利中信銀的8.9億元流入張家。

    不過，法院審理時，張明田辯稱未參與公司決策，只提供財務分析及諮詢；陳永晉否認涉及關係人交易。張明田偵查時即被羈押，審理時也被收押近10個月，2018年1月被北院裁定2.5億元交保，限制出境出海與住居，每晚至派出所報到。

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