台版KK園區！高檔民宿設機房 少年打工變詐團成員

詐騙集團高價包租恆春民宿仿柬埔寨園區設詐騙機房，少年打工被軟禁成詐騙成員，一舉逮捕10嫌，查扣64支犯案手機。（記者黃良傑翻攝）

2022/12/06 13:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕台灣詐騙集團竟仿柬埔寨園區軟禁少年，扣留手機、證件，令詐騙成員分飾電信局、公安、檢察官三線行詐，高市刑大在恆春民宿逮捕以丁姓男子為首的詐騙集團，一舉逮捕10嫌，並在5間機房內搜獲K他命毒品，除了少年外，其他6人坦承吸毒，民宿園區共查扣手機64支、筆電2台、監視器、毒品等證物，全案今依詐欺、組織條例、妨害自由等罪嫌解送屏東地方檢察署偵辦。

據了解，詐騙集團利用選舉期間警力繁忙，包棟民宿作為詐騙機房，以每月30萬元高額租金包下恆春的民宿園區，園區共有7間獨棟別墅，10名詐騙成員進駐5間別墅平房，由丁嫌（31歲）負責管理一、二、三線機房成員，自己同時兼第三線假扮檢察官詐騙。

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一名17歲陳姓少年透過葉姓男子（22歲）介紹，一起到民宿園區打工，疑誤入求職陷阱，遭集團扣留手機等物，軟禁園區不得外出自由活動，高市刑大獲報會同屏東警方、刑事局偵辦，由高市保大特警攻堅開路，壓制10嫌全數帶回偵訊。

有詐欺前科的丁嫌否認犯行，陳姓少年自稱受害，應徵打工遭扣手機，並軟禁民宿園區配合詐騙集團；據調查，該詐騙機房以「假檢警」的詐騙手法，從事機房一線（電信局）、二線（公安）、三線（檢察院） 工作，初估遭詐騙中國民眾數百人，一個月詐騙金額高達3千萬元。

警方指出，主嫌丁男與楊嫌（29歲）看中旅遊淡季住房率較低，以每月30萬元高租金向民宿業者承租，楊嫌則在網路上以3萬元薪資，再加3％抽成，吸引徐男（28歲）、曾男（21歲）、李男（30歲）、葉男（22歲）等7名人員前來應徵，待成員進駐民宿園區後，再將所有人的手機、證件沒收，將民宿大門深鎖軟禁，並安裝監視器防逃走，儼然是「台版柬埔寨」。

詐騙集團利用Skype、微信等通訊軟體，詐騙中國境內中高年齡民眾，第一線誆稱欠繳電信費等方式，騙被害民眾帳戶疑似遭冒用，再由第二線轉由「假公安」稱被害人涉嫌洗錢等不法行為，交由第三線「假檢察官」接手行詐，全案依詐欺、組織犯罪防制條例、妨害自由等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。

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詐騙集團高價包租恆春民宿仿柬埔寨園區設詐騙機房，少年打工被軟禁成詐騙成員，一舉逮捕10嫌，查扣64支犯案手機。（記者黃良傑翻攝）

詐騙集團高價包租恆春民宿仿柬埔寨園區設詐騙機房，少年打工被軟禁成詐騙成員，一舉逮捕10嫌，查扣64支犯案手機。（記者黃良傑翻攝）

詐騙集團高價包租恆春民宿仿柬埔寨園區設詐騙機房，少年打工被軟禁成詐騙成員，一舉逮捕10嫌，查扣64支犯案手機。（記者黃良傑翻攝）

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