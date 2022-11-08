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    首頁　>　政治

    詐團人蛇案駭人聽聞 國民黨批蔡總統不聞問

    國民黨立法院黨團8日召開「KK園區竟現蹤台灣，蔡政府拚選舉更該拚治安」記者會，又總召曾銘宗（左二）主持、書記長李德維（右二）、首席副書記長謝衣?（右一）、副書記長洪孟楷（左一）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

    國民黨立法院黨團8日召開「KK園區竟現蹤台灣，蔡政府拚選舉更該拚治安」記者會，又總召曾銘宗（左二）主持、書記長李德維（右二）、首席副書記長謝衣?（右一）、副書記長洪孟楷（左一）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

    2022/11/08 12:10

    〔記者林良昇／台北報導〕檢警日前破獲冷血兇殘程度不亞於「柬埔寨凌虐豬仔詐騙集團」的大型詐騙集團，分別在新北淡水、桃園中壢救出58名被害人，有3名被害人不幸遇害。立法院國民黨團今質疑，蔡英文總統只顧選舉，過去15篇臉書發文都是講選舉，從未提到本案，給予最嚴厲譴責。

    立法院國民黨團今召開記者會，認為該詐騙集團案件為「台版KK園區」。立院國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團對治安敗壞，總統、院長不聞不問，給予最嚴厲譴責，若國內治安繼續惡化，內政部長徐國勇、警政署長黃明昭應下台負責。

    國民黨立委洪孟楷說，這次的詐騙集團案受害者平均分散在全國各地，不是單一地區犯罪，是全國性犯罪問題，但總統府、行政院只想著10幾天後的選舉，對於嚴重的治安犯罪置之不顧。

    洪孟楷表示，案件發生後，蔡英文總統隔天就到桃園幫民進黨桃園市長候選人站台，造勢地點離桃園青埔的案發地點不到1公里，卻是幫人站台喊凍蒜，而非到現場關心案情。

    洪孟楷也批評，不知道蔡總統的身分是總統還是民進黨主席？蔡總統臉書過去15篇貼文，全都是選舉文，就是沒有提到詐騙案件，令人感到心寒。

    立院國民黨團書記長李德維批評，蘇貞昌過去曾牽拖在柬埔寨的案件是「一帶一路」的暴起暴落，現在台灣也發生類似案件，難道也是「一帶一路」的錯？

    李德維批評，蘇貞昌每天拚選舉，忘記台灣人關切的治安問題；本週在立法院內政委員會就會進行相關社會安全議題的專案報告，徐國勇應出面接受質詢，不要迴避。

    李德維還指出，警界近期發生不少問題，如徐國勇及蘇貞昌的鬥爭，還有警大校長與黑道份子去招待所的事件，看起來是政界首長在拚選舉，警界高層拚升官，只有基層在拚治安，警政署應繃緊神經，不希望選前有治安空窗期，造成人民及社會不安動盪。

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