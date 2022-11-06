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    詐團囚虐3死命案 鄭寶清痛批鄭文燦重選舉輕治安拚維安

    無黨籍桃園市長候選人鄭寶清，今天為了詐騙集團虐囚造成3人死亡一事，痛批市長鄭文燦重選舉輕治安拚維安。（記者陳恩惠攝）

    無黨籍桃園市長候選人鄭寶清，今天為了詐騙集團虐囚造成3人死亡一事，痛批市長鄭文燦重選舉輕治安拚維安。（記者陳恩惠攝）

    2022/11/06 23:46

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕新北市警方破獲兇殘詐欺集團，將求職的被害人以「集中營」手法分別囚禁淡水、中壢，警方雖已救出58人，仍有3人疑因遭虐死亡，分別棄屍龜山、南投山區。對此，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清痛批，六都治安成績最差的就是桃園市，因為市長鄭文燦只顧著選舉而不好好拚治安，讓桃園市警力都在陪市長跑選舉場進行維安工作，忽略虐囚奪命案的發生，這就是重選舉輕治安拚維安的結果，鄭寶清痛批官僚殺人！

    鄭寶清指出，詐騙集團將30多名被害人關押在中壢青埔特區，此處早於9月30日就被租下，直到11月3日破案共有35天，難道該棟大樓的鄰居在此期間看到那麼多人出出入入竟都沒有心生警覺而報案，轄區分局似乎也沒有相關情資，顯示桃園警方防治犯罪偵查能力實在太差勁且荒謬離譜，螺絲完全鬆了，市警察局長還能不下台負責？市長鄭文燦還有心情每天只會跑選舉造勢場而敷衍懈怠市長職務？這樣對得起桃園市民嗎？

    鄭寶清認為，他必須站出來嚴重抗議譴責市長鄭文燦，因為市長只顧選舉輕忽治安的本末倒置政治作為，讓詐騙殺人虐囚匪徒在桃園犯案，桃園市警方完全沒有能力防治犯罪，更無能力破獲重大刑案，難怪桃園治安成績在六都中敬陪末座。如今桃園淪為「豬仔集中營」大醜聞爆發，市民的人身安全與財產保障受到嚴重的威脅；他質問：鄭文燦你就是「官僚殺人」的首惡之徒，難道還冀望鄭運鵬當你的2.0版市長？難道還有可能更上層樓當上行政院長或參選總統？

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