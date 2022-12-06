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    首頁　>　社會

    傳色色訊息「晚上玩家庭教師遊戲」被抓包 偷情男女判賠30萬

    已婚的陳姓男子與洪姓女子偷情，2人互傳「我愛你」、「晚上可以玩家庭教師的遊戲」、「你穿奶罩嗎」等曖昧訊息，陳妻發現後質問陳男，他在訊息中坦言交往並發生性行為。（資料照）

    已婚的陳姓男子與洪姓女子偷情，2人互傳「我愛你」、「晚上可以玩家庭教師的遊戲」、「你穿奶罩嗎」等曖昧訊息，陳妻發現後質問陳男，他在訊息中坦言交往並發生性行為。（資料照）

    2022/12/06 10:34

    〔記者王定傳／新北報導〕已婚的陳姓男子與洪姓女子偷情，2人互傳「我愛你」、「晚上可以玩家庭教師的遊戲」、「你穿奶罩嗎」等曖昧訊息，陳妻發現後質問陳男，他在訊息中坦言交往並發生性行為，但被告求償上了法院後，2人否認偷情，新北地院法官不採信，判決2人賠償30萬元，可上訴。

    陳妻指控，陳男與洪女在2020年間偷情並發生性行為，她並提出2人的對話記錄為證，2人除了互訴「我愛你」外，陳男還在訊息中問洪女「晚上可以玩家庭教師的遊戲」，洪女則回說「對啊、好啊」，洪女另外也傳訊要陳男猜她胸罩顏色，陳男回說「黑色、淺藍」等語。

    陳妻事後質問陳男：「你們做了將近100次。沒戴套幾次？」、「你們從認識開始多久後開始交往？」陳男回說：「有戴啊」、「兩個月吧」，氣炸提訴求償100萬元。

    對此，洪女辯稱她不知道陳男已婚，陳男則堅稱2人因養狗共同興趣而結識，因相談甚歡，互有好感而日漸萌生情愫，偶有利用通訊軟體互訴心事、調情嬉戲，但未曾發生過性行為。

    法官根據對話記錄等證據判定，2人之間確實有發生性行為，並有互吐愛意、傾訴男歡女愛愉悅行為，已侵害陳妻配偶權，判決賠償30萬元，可上訴。

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