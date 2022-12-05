單純參觀豪宅被說成招待所 台中2線4星警官喊冤「遭池魚之殃」

中部警界人士受邀到中市一處私人招待所飲宴，衍生性騷擾醜聞，殃及部分無辜警察。（記者張瑞楨翻攝）

2022/12/05 21:10

〔記者許國楨／台中報導〕今年10月間傳出有中部警界人士受邀到中市一處私人招待所飲宴，卻衍生性騷擾醜聞，連帶讓當天曾前往該處的警官被掃到，當晚出席的一名台中市2線4星警官喊冤表示，當天晚餐後應劉姓商人之邀，去參觀劉新裝潢豪宅，也無女陪侍，單純聚會不是所謂的不當飲宴，真的是無端遭受「池魚之殃」。

據了解，事發當天有台中及南投縣至少4名層級在2線3星以上的警官，一同應邀到台中市一位劉姓富商的私人招待所飲宴，原本是單純聊天，卻因其中南投一名偵查小隊長，涉酒後性騷開車搭載他的女偵查佐而引發軒然大波，連帶讓當天曾前往的警官，無端被「招待所之亂」颱風尾掃到。

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案發後南投縣警局、台中市警局、台中市警六分局都曾向招待所的大樓管委會調閱相關監視器，但對方卻以硬碟毀損或已更換等理由未提供，警方也曾試圖連絡餐敘招待所主人劉姓富商未果，目前仍透過其他方式把全貌拚湊起來，釐清與會人士是否違反相關規定。

而當晚出席的一名台中市2線4星警官則喊冤表示，晚餐後應劉姓商人之邀，去參觀劉新裝潢的豪宅，二人首次認識，劉好意邀約，他基於社交禮貌，沒有理由不去，大家在劉男家裡繼續喝酒、聊天、吃點心，沒有唱歌，大約待了1個多小時才離開，現場除了劉的家人之外，就是警界和另名從草屯來的警友會成員。

雖然事情是因為男警涉嫌騷擾女警而引起，但從晚餐場所到私人家裡，沒有女人陪侍，毫無風紀問題，就是單純聚會，不是所謂的不當飲宴，如今惹出一身腥，真的是無端遭受「池魚之殃」，只能靜待後續調查，還回清白。

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