為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    單純參觀豪宅被說成招待所 台中2線4星警官喊冤「遭池魚之殃」

    中部警界人士受邀到中市一處私人招待所飲宴，衍生性騷擾醜聞，殃及部分無辜警察。（記者張瑞楨翻攝）

    中部警界人士受邀到中市一處私人招待所飲宴，衍生性騷擾醜聞，殃及部分無辜警察。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/12/05 21:10

    〔記者許國楨／台中報導〕今年10月間傳出有中部警界人士受邀到中市一處私人招待所飲宴，卻衍生性騷擾醜聞，連帶讓當天曾前往該處的警官被掃到，當晚出席的一名台中市2線4星警官喊冤表示，當天晚餐後應劉姓商人之邀，去參觀劉新裝潢豪宅，也無女陪侍，單純聚會不是所謂的不當飲宴，真的是無端遭受「池魚之殃」。

    據了解，事發當天有台中及南投縣至少4名層級在2線3星以上的警官，一同應邀到台中市一位劉姓富商的私人招待所飲宴，原本是單純聊天，卻因其中南投一名偵查小隊長，涉酒後性騷開車搭載他的女偵查佐而引發軒然大波，連帶讓當天曾前往的警官，無端被「招待所之亂」颱風尾掃到。

    案發後南投縣警局、台中市警局、台中市警六分局都曾向招待所的大樓管委會調閱相關監視器，但對方卻以硬碟毀損或已更換等理由未提供，警方也曾試圖連絡餐敘招待所主人劉姓富商未果，目前仍透過其他方式把全貌拚湊起來，釐清與會人士是否違反相關規定。

    而當晚出席的一名台中市2線4星警官則喊冤表示，晚餐後應劉姓商人之邀，去參觀劉新裝潢的豪宅，二人首次認識，劉好意邀約，他基於社交禮貌，沒有理由不去，大家在劉男家裡繼續喝酒、聊天、吃點心，沒有唱歌，大約待了1個多小時才離開，現場除了劉的家人之外，就是警界和另名從草屯來的警友會成員。

    雖然事情是因為男警涉嫌騷擾女警而引起，但從晚餐場所到私人家裡，沒有女人陪侍，毫無風紀問題，就是單純聚會，不是所謂的不當飲宴，如今惹出一身腥，真的是無端遭受「池魚之殃」，只能靜待後續調查，還回清白。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「招待所之亂」掃到台中！調查南投女警遭性騷 扯出多名官警去招待所
    2022/12/05 16:58

    「招待所之亂」掃到台中！調查南投女警遭性騷 扯出多名官警去招待所
    招待所之亂風波 警政署召集全國督察主管強調整飭警紀決心
    2022/11/29 12:45

    招待所之亂風波 警政署召集全國督察主管強調整飭警紀決心

    玩具反斗城旗艦店 瘋玩5大玩具區
    「招待所之亂」風波 新北檢續辦洗錢案、北檢查貪瀆
    2022/11/28 20:54

    「招待所之亂」風波 新北檢續辦洗錢案、北檢查貪瀆
    招待所引發檢警連環爭議 「關鍵小弟」臉書發文否認拷貝影像
    2022/11/13 21:48

    招待所引發檢警連環爭議 「關鍵小弟」臉書發文否認拷貝影像

    鶯歌T.I.M.E.成果展 嘉年華12/17-18熱鬧登場
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播