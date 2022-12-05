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    「招待所之亂」掃到台中！調查南投女警遭性騷 扯出多名官警去招待所

    台中市警局今天表示，中部地區10月間有警界人士前往台中一處私人招待所飲宴，疑有該局警官受邀在場，督察室日前接獲情資反映，已主動積極查處中，將秉持不掩飾，不庇縱、不徇私原則，依法嚴查嚴辦，展現整飭風紀決心，維護警察整體優良形象。（資料照）

    台中市警局今天表示，中部地區10月間有警界人士前往台中一處私人招待所飲宴，疑有該局警官受邀在場，督察室日前接獲情資反映，已主動積極查處中，將秉持不掩飾，不庇縱、不徇私原則，依法嚴查嚴辦，展現整飭風紀決心，維護警察整體優良形象。（資料照）

    2022/12/05 16:58

    〔記者許國楨／台中報導〕近來檢、警捲入「招待所之亂」風波，其中警政署才宣誓展現整飭警察風紀決心，沒想到10月間傳出有中部警界人士受邀到中市一處富商私人招待所飲宴，卻衍生性騷擾醜聞，連帶讓當天曾前往該處的警官被掃到，台中市警局今天強調，將秉持不掩飾，不庇縱原則，依法嚴查嚴辦。

    據了解，事發當天有台中及南投縣多名層級二線三星以上的警官一同應邀到台中市一位富商的私人招待所飲宴，原本是單純的聚餐聊天，卻因其中南投一名偵查隊小隊長，涉酒後性騷開車搭載他的女偵查佐而引發軒然大波，連帶讓當天曾前往的警官無端被「招待所之亂」的颱風尾掃到。

    而事發後南投警方經調查，已將該名小隊長記過調地，但高階警官疑接受不當飲宴消息傳開，警政署已下令調查。

    台中市警局今天表示，中部地區10月間有警界人士前往台中一處私人招待所飲宴，疑有該局警官受邀在場，督察室日前接獲情資反映，已主動積極查處中，將秉持不掩飾，不庇縱、不徇私原則，依法嚴查嚴辦，展現整飭風紀決心，維護警察整體優良形象。

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