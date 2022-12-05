將女憲兵露點私密照、影片傳給自己 男憲兵這下好慘

林姓憲兵取走女憲兵手機，並將女方「露點」照片、影片近100個傳給自己，北院依法判他得易科罰金之刑4月。示意圖。（資料照）

2022/12/05 18:37

〔記者溫于德／台北報導〕林姓憲兵今年3月在國防部大樓趁與女憲兵換哨，擅自取走女方手機並破解密碼，藉此取走女方「露點」照片、影片近100個，台北地院認定林男犯「無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪」，判刑4月，得易科罰金12萬元。據悉，林男經本案後已遭退役，目前轉行殯葬業。

判決指出，今年3月28日凌晨2時至4時許，林男在國防部大樓站哨，凌晨2時56分，他帶女憲兵到哨站，再伺機拿走女憲兵的手機；後來，他利用桌上檯燈照射手機螢幕造成反光的方式，再配合試驗特定個資，成功破解手機密碼。

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林男接著用LINE等軟體將自己與女憲兵設為好友，再用其他軟體將女憲兵儲存在手機向相簿內的私密照、影片，傳給自己。

女憲兵下哨後，見手機的LINE顯示林男曾加入好友再封鎖，這才發現手機曾被林男操作，更驚見手機內大量照片、影片被轉傳給林男，經報告長官，檢方調查後將林男起訴。

北院審理時，林男承認犯行；法官認為，林男為滿足好奇心及偷窺慾望，成功「猜中」女憲兵手機密碼並解鎖，後將女方露點照片、影片共約100個，傳給自己觀賞，嚴重侵害女方隱私。

法官考量林男事發後表達悔意並尋求和解，但遭女憲兵拒絕且不同意緩刑，加上檢方也不同意給予緩刑，依「無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪」，判刑4月，得易科罰金12萬元。全案可上訴。

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