為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    將女憲兵露點私密照、影片傳給自己 男憲兵這下好慘

    林姓憲兵取走女憲兵手機，並將女方「露點」照片、影片近100個傳給自己，北院依法判他得易科罰金之刑4月。示意圖。（資料照）

    林姓憲兵取走女憲兵手機，並將女方「露點」照片、影片近100個傳給自己，北院依法判他得易科罰金之刑4月。示意圖。（資料照）

    2022/12/05 18:37

    〔記者溫于德／台北報導〕林姓憲兵今年3月在國防部大樓趁與女憲兵換哨，擅自取走女方手機並破解密碼，藉此取走女方「露點」照片、影片近100個，台北地院認定林男犯「無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪」，判刑4月，得易科罰金12萬元。據悉，林男經本案後已遭退役，目前轉行殯葬業。

    判決指出，今年3月28日凌晨2時至4時許，林男在國防部大樓站哨，凌晨2時56分，他帶女憲兵到哨站，再伺機拿走女憲兵的手機；後來，他利用桌上檯燈照射手機螢幕造成反光的方式，再配合試驗特定個資，成功破解手機密碼。

    林男接著用LINE等軟體將自己與女憲兵設為好友，再用其他軟體將女憲兵儲存在手機向相簿內的私密照、影片，傳給自己。

    女憲兵下哨後，見手機的LINE顯示林男曾加入好友再封鎖，這才發現手機曾被林男操作，更驚見手機內大量照片、影片被轉傳給林男，經報告長官，檢方調查後將林男起訴。

    北院審理時，林男承認犯行；法官認為，林男為滿足好奇心及偷窺慾望，成功「猜中」女憲兵手機密碼並解鎖，後將女方露點照片、影片共約100個，傳給自己觀賞，嚴重侵害女方隱私。

    法官考量林男事發後表達悔意並尋求和解，但遭女憲兵拒絕且不同意緩刑，加上檢方也不同意給予緩刑，依「無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄罪」，判刑4月，得易科罰金12萬元。全案可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    惹到「火雞姊」？他出奧步想復合 前女友左手拿菜刀、右手拿鐵鎚砸他家門
    2022/08/08 12:00

    惹到「火雞姊」？他出奧步想復合 前女友左手拿菜刀、右手拿鐵鎚砸他家門
    外籍男散佈前女友私密照 要脅復合遭法辦
    2022/06/16 09:42

    外籍男散佈前女友私密照 要脅復合遭法辦

    玩具反斗城旗艦店 瘋玩5大玩具區
    「不視訊就將不雅照傳出去」 男傳訊前女友下場慘了
    2022/06/02 20:17

    「不視訊就將不雅照傳出去」 男傳訊前女友下場慘了
    轄下外洩謝忻報案照 松山警分局長記申誡
    2022/06/02 05:30

    轄下外洩謝忻報案照 松山警分局長記申誡

    鶯歌T.I.M.E.成果展 嘉年華12/17-18熱鬧登場
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播