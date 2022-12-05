兆豐銀女行員愛上空氣 為「走」潛金庫搬錢、暗摃ATM整捆鈔

兆豐銀行中山分行前陳姓女行員去年在分行誤踩愛情陷阱，為綽號「走」的男網友觸法，北院依銀行法中背信罪判她3年6月徒刑，並沒收未扣案犯罪所得812萬多元。可上訴。（資料照）

2022/12/05 12:20

〔記者溫于德／台北報導〕兆豐銀行中山分行前陳姓女行員去年在分行任內上網談戀愛，誤踩愛情陷阱，不僅掏出積蓄給素未謀面、綽號「走」的男友，還利用補充ATM鈔票、收取重要客戶香奈兒（CHANEL）存款等機會，Ａ走1001萬多元，台北地院審結，依銀行法中背信罪判刑3年6月，並沒收未扣案犯罪所得812萬多元。可上訴。

已有5年多行員資歷的27歲陳女，去年間透過交友軟體「iPair」結識綽號「走」的男子，她夢想著能早日穿上新娘禮服，雖未曾與「走」見面，連「走」的真實姓名、性別都還不清楚，即誤信「走」騙稱「被詐騙投資虛擬貨幣虧損1018萬多元」、「急需資金」、「要跟妳共組家庭」，逐步落入愛情陷阱。

請繼續往下閱讀...

去年7月6日起整整一個月，陳女利用幫忙補充ATM紙鈔、承辦舊鈔換新鈔等業務，趁負責監看的襄理轉身辦公之際，暗中偷走整捆鈔票；她還趁銀行要例行性查核盤點時，見查核人員開啟ATM後暫時離開之際，偷拿ATM裡的錢，她11次犯行共Ａ走736萬多元現鈔。

陳女又因為負責存款業務，每當經手香奈兒（CHANEL）存款時，會將部分存款取走，再拿走存款憑條，導致銀行無法核對儲蓄帳務，從去年7月23日至隔月12日，她8度利用這種手法，Ａ走香奈兒存款265萬多元。總計Ａ走1001萬多元。

後來是因為有基層行員在LINE群組聊八卦，指有女行員遇到網路愛情詐騙，不只到處向同事借錢，還疑似盜走公款，傳言驚動銀行高層，緊急展開調查，陳女犯行才曝光。

今年初，陳女自知難逃法網，主動向檢方交代犯行，由於贓款早已被她拿去兌換成虛擬貨幣，轉帳從沒見過面的男友，以致已在銀行業工作5年的她，籌不出20萬元交保金，必須委託父親來幫她辦保。檢方依違反銀行法將她起訴。

北院認為，陳女身為銀行職員，卻未謹守誠信義務和銀行法規範，利用處理銀行客戶存款清點及行內清點自動櫃員機、補鈔款項、協助櫃員機系統保養、排除故障等機會，Ａ走千萬款項，不僅危害社會交易安全及國家金融市場秩序，也影響人民對於銀行制度的信賴，更損及兆豐對現金庫存管理的正確性。

但北院考量陳女始終承認犯行，且案發後雖未能與兆豐達成和解，仍於案發前先還補126萬多元，案發後償還62萬多元，依法量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法