夭壽！先騙感情再騙錢 不肖份子估詐千萬遭逮

監視器拍下陳男旗下成員至銀行取款。（記者徐聖倫翻攝）

2022/10/05 13:56

〔記者徐聖倫／新北報導〕愛情投資詐術！35歲陳姓男子利用交友app、LINE等通信軟體隨機找到被害人，接著對之灌迷湯讓對方陷入愛情，待被害人越陷越深，再引誘其投資，以保證金、稅金名義要被害人持續投錢，直到其血本無歸，警方表示，這一年來這群不肖份子起碼獲利千萬。

據了解，以陳男為首的詐欺集團用交友軟體放上正妹照片，與隨機不特定被害人聊開後，再釋出雙方已是曖昧關係的訊息，待被害人被唬得一愣一愣，馬上利用感情攻勢吸引被害人投資，讓其一步步掉進陷阱。

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陳男與其詐欺成員刊載投資廣告，誆騙被害人保證獲利，並引導被害人下載他們架設的假交易平台，誘騙被害人投入大筆資金，再藉各種理由誆騙被害人繳交保證金或稅金，以領取獲利，等到被害人察覺有異，假平台即直接鎖倉或關閉，令被害人求償無門。

警方追查遭詐騙款項流向，發現這個集團將詐騙款項在極短時間內快速層轉，並指派車手大額領款後馬上又再轉購虛擬貨幣，增加警方查緝難度及藏匿不法所得，經警方釐清金流去向，最終鎖定陳男，3日上午前往新北市五股、蘆洲等地順利拘提陳嫌與其旗下成員共4人到案。

警方初步統計，目前有7名被害人遭詐騙出面指認，光這7人損失金額就達新臺幣200萬，而警方估算這些人行詐約1年，遭詐人數絕不止這些，最少也獲利千萬以上，對此警方將持續追查。偵訊時，陳嫌等4人即不配合否認犯案，訊後警方依詐欺罪嫌，將陳嫌等4人移送法辦。

警方在五股區將陳男逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

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