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    台北警察花百萬向高雄警察買露營車 上路4天漏水索討無門

    台北警察花百萬向高雄警察買二手露營車，結果上路4天就漏水。圖為高雄地院。（資料照）

    台北警察花百萬向高雄警察買二手露營車，結果上路4天就漏水。圖為高雄地院。（資料照）

    2022/10/04 15:00

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在警界服務的阿翔（化名）向警界同仁阿平（化名）買了一輛100萬元的二手露營車，結果上路4天就嚴重漏水，阿翔提告索討75萬餘元的修車費，阿平則說買車時阿翔已檢查過沒有瑕疵，漏水責任不在他身上，法官認為沒有證據證明露營車移轉時已有瑕疵，判阿祥敗訴。

    判決指出，喜歡露營的阿翔去年1月28日在網路搜尋相關資訊時，發現阿平正在兜售一輛露營車，他和阿平取得連絡後，特地從台北南下高雄看車，雙方約定買賣價金為100萬元。阿翔分別於2月27日、3月3日匯款訂金1萬元、尾款99萬元至阿平帳戶，交付尾款同日辦理過戶並交付車輛。

    同年3月4日，阿翔到高雄牽車時，提議雙方應締結書面契約，但阿平出示自己警察身分及名下700餘萬的資產作為擔保，阿翔想說都是警界同仁，於是沒有簽下書面契約，就把車開回台北，沒想到露營車回到台北時剛好遇到大雨天，車體嚴重漏水，阿翔要求阿平出面解決，阿平卻認為漏水責任跟自己無關，不願理會。

    阿翔提告向阿平索討65萬餘元的修車費和10萬元精神慰撫金；高雄地院審理時，阿平不認指控，反批對方是保警汽車中隊的警務人員，對車輛有一定的認識，看車當天，阿翔當場試車、拍照、錄影，甚至鑽進車底檢查，確定車子沒有問題才過戶，且阿翔是用了4天車後才說車子漏水，難保不是他自己用壞的。

    法官調查後發現，阿翔把露營車過戶後，直接從高雄開往台東、花蓮、宜蘭才回台北，歷經4日的長途駕駛，在露營車使用狀況不明的情形下，應由阿翔舉證證明露營車的瑕疵是阿平交付時就已經存在，但阿翔無法舉出相關證據，又沒有簽定任何契約認定阿平要負責，因此認定阿翔請求給付瑕疵修復費用及精神慰撫金，洵屬無據，判他敗訴，可上訴。

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