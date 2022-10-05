調查官上門！ 旅館業者受疫情影響偷賣血氧機、壯陽藥被起訴

調查局台北市調查處去年查獲旅館業者涉嫌在網路上違法賣壯陽藥。（資料照）

2022/10/05 09:58

〔記者錢利忠／台北報導〕自稱是「信義區CP值最高旅店」的台北市某旅館陳姓男負責人，去年受疫情影響生意，竟涉嫌違法兼差，上網兜售壯陽藥「悍馬糖」及私下販售血氧機；台北地檢署接獲調查局台北市調查處移送後，依違反藥事法等罪起訴陳男及其員工等3人。

去年間，陳男被檢舉在臉書及IG上違法販售含犀利士西藥成分的壯陽禁藥「Miss CANDY悍（汗）馬糖」，台北市調查處獲報後，報請北檢指揮偵辦，這才查出在網上賣禁藥的陳男，原來是北市信義區某旅館負責人，因受疫情影響生意，涉嫌夥同員工「兼差」販售壯陽藥。

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去年9月6日，檢調發動搜索並於旅館及陳男的住處查獲大批「悍馬糖」及醫療器材血氧機。

檢方查出，去年4月至9月6日間，陳男等人涉嫌自馬來西亞進口含犀利士等成分的壯陽藥，在臉書、IG、LINE等社群平台上販售，不法獲利114萬餘元。

此外，陳男等人還以每台800至900元不等價格，私下向住房的客人買了64台血氧機，並以每台約1500元價格轉賣給民眾，總計不法獲利3萬多元，此部分另依違反醫療器材管理法起訴。

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