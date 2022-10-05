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    83分鐘無人理／新生兒溢奶亡 照護員顧滑手機起訴

    男嬰溢奶窒息送醫不治，盧姓照護 員只顧持手機處理私事被起訴，圖 為示意圖。 （資料照）

    男嬰溢奶窒息送醫不治，盧姓照護 員只顧持手機處理私事被起訴，圖 為示意圖。 （資料照）

    2022/10/05 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕台北市士林區一家產後護理之家卅歲盧姓照護員，二○一九年照顧一名剛出生的男嬰，竟長達八十三分鐘未查看，期間更花卅分鐘使用手機處理私事，導致無法即時發現男嬰溢奶窒息，經送醫不治。士林地檢署偵結，依過失致死罪嫌起訴盧女。

    二○一九年一月十五日，男嬰父母與護理之家簽約，男嬰二月間出生後，母子隨即入住護理之家，並由護理之家提供嬰兒照顧等服務。

    同年三月六日晚間六時十五分，母親餵奶完畢，把男嬰放回嬰兒室，由當班盧女負責照顧；但盧女考量男嬰患有「新生兒鵝口瘡」，立刻把男嬰推進獨立隔間觀察室，她卻只短暫停留約六分鐘，便於晚間六時廿二分離開觀察室，此後長達八十三分鐘未回。

    晚間七時四十五分，盧女重返觀察室，發現男嬰唇周發紺、已無呼吸心跳，緊急把男嬰送醫急救，男嬰仍於同年十二月六日因新生兒時期溢奶、併發肺炎，進而敗血性休克併多重器官衰竭身亡。

    盧員在檢察官偵訊時承認犯行。檢察官查出，盧女明知男嬰並未足月，必須注意男嬰進食後是否會溢奶，進而及時拍嗝或採取其他安全措施，她卻離開觀察室長達八十三分鐘照顧另名嬰兒，其中卅分鐘還違反護理之家內規，持手機處理私事。

    檢察官另經現場履勘護理之家發現，觀察室設有透明外窗，護理之家人員可從外面查看觀察室內部情況，護理台的監視器同樣可以見到觀察室內嬰兒動靜，但盧女當下並未透過透明外窗或監視器查看觀察室內的男嬰。

    檢察官認為，盧女僅負責照顧兩名嬰兒，業務並不重，卻發生疏失害男嬰身亡，依過失致死罪嫌將她起訴。至於同樣被男嬰父母提告的護理之家江姓負責人、田姓護理長、李姓護理師等六人，因與男嬰身亡無因果關係，均獲不起訴。

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