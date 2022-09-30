賣大麻電子煙給學生 科大教師起訴

賣大麻電子煙科大教師起訴示意圖。（資料照）

2022/09/30 05:30

〔記者蔡昀容、楊綿傑／綜合報導〕台北市北投區的台北城市科技大學老師林昆鋒，與謝男、葉男曾為師生關係，林男涉從美國購入三六二五．五公克的大麻膏，警方查出林男請葉男收取包裹，林再把含大麻膏成分的電子煙，部分轉予葉男，部分賣給謝男。宜蘭地檢署將三人依違反毒品危害防制條例起訴。

林男和謝男今年六月透過即時通訊軟體Telegram，向美國一名自稱傑夫帳號訂購，並提供葉男地址、電話等資料，作為收件人資料；傑夫把裝有第二級毒品大麻膏成分的罐裝物體，從美國加州以航空快捷包裹，八月寄抵台灣。

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航空警察局開箱查驗發現，包裹內有六瓶外包裝為蜂蜜的罐裝物體，總計毛重三六二五．五公克，經送驗檢出大麻膏成分。

葉男在宜蘭縣羅東鎮經營店家，依林、謝指示，處理領貨和交貨事宜，當葉到店裡領貨時，當場被警方查獲，警方另查扣多支含大麻膏成分的電子煙。

檢警調查，林男販售含大麻膏成分的電子煙，六月在台北市木柵動物園捷運站河堤，先無償轉讓兩支給謝男，七月再以每支一二○○元價格，販售五支給謝男；六月在宜蘭縣無償轉讓十四支電子煙給葉男。

林男、謝男、葉男涉違反毒品危害防制條例，檢方予以起訴。偵查期間，三人自白犯行，檢方建請法官減輕其刑。

城市科大︰兩者目前非學校師生

台北城市科技大學表示，經了解，林姓教師曾為學校兼任老師，而葉同學則為二○二○年畢業的學生。雖然兩者目前皆非學校師生，但基於公民教育立場，學校仍深感遺憾，也會對在校師生加強校園及反毒宣導。

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