兩女控訴／國藝獎原民藝術家撒古流 涉性侵起訴

撒古流．巴瓦瓦隆被兩女控訴性侵遭起訴。（資料照）

2022/09/28 05:30

檢警訪逾20人取得關鍵證據

〔記者羅欣貞、蔡宗憲、李立法／屏東報導〕國家文藝獎得主、知名原民藝術家撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）去年被兩位女性於社群媒體控訴性侵，檢警陸續查訪超過二十人，取得關鍵證據後，屏東地檢署認為撒古流涉案情節重大，日前依妨害性自主罪嫌提起公訴。

去年十二月十六日，有藝術家在社群媒體平台，貼文「小鎮故事」以故事隱喻，控訴排灣族藝術家「咕嚕．撒」利用權勢及當事者對其信任，性侵一名仰慕他向他學習的十九歲少女，接著社群「靠北藝術」引發瘋狂討論，更有另位女性也聲稱十餘年前受害，掀起藝術界ME TOO風暴。

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受邀赴義德參展 全被喊卡

屏東地檢署剪報分案調查，撒古流原定二○二二年代表台灣館參加義大利威尼斯雙年展，及受德國邀請參加五年一次的卡塞爾文件展的計畫，分別在今年一月遭到北美館終止、國藝會停止贊助經費。

據了解，數月來警方依據網路指控，到三地門山上及各部落查訪，但幾乎沒有人想要談論這個話題，甚至有疑似受害人認為，以撒古流的權勢地位，沒有人會相信其受害，偵辦過程並不容易，經檢警鍥而不捨，陸續查訪超過二十人，總算取得關鍵證據，並拼湊出完整面貌。屏東地檢署依妨害性自主罪嫌將撒古流提起公訴。

撒古流長年在外縣市創作，屏縣、台東縣兩地跑，昨暫無法得知他本人對被起訴的看法；但撒古流曾在去年十二月二十三日透過臉書「Sakuliu 工作室」發出聲明書，當時即強調「本人並沒有網路文章所指控之行為，過程、細節部分，將在司法機關調查時詳細說明」。

4年前獲第20屆國家文藝獎

撒古流一九六○年出生於屏東縣三地門鄉大社村，即排灣族達瓦蘭部落，是極早結合原住民傳統與現代創作的人，成功帶動部落的工藝文化風潮，四年前獲頒第二十屆國家文藝獎，為美術類得主。

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