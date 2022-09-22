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    與妻口角涉推傷友人 職棒前獅投林其緯起訴

    林其緯表示，和當事人簽署保密協 定，靜待案情明朗。 （資料照）

    林其緯表示，和當事人簽署保密協 定，靜待案情明朗。 （資料照）

    2022/09/22 05:30

    〔記者王俊忠／台南報導〕中華職棒統一獅隊前投手林其緯，傳出今年四月間在台南北區一家飯店與妻子發生口角爭執，林妻打電話向友人方姓女子求助，方女帶職棒教練丈夫前往飯店。不料，雙方在飯店一樓電梯與大門口兩度發生推擠，方女告林其緯傷害，由於和解金談不攏，調解破局，台南地檢署依傷害罪嫌起訴林其緯。

    檢方起訴指出，林其緯和妻劉姓女子與某職棒隊吳姓男教練及妻方女是朋友關係，方女今年四月十七日凌晨，接到林其緯妻子劉女的電話，劉女說與丈夫發生口角，請方女偕同其吳姓丈夫到台南市北區海安路一家飯店協助。

    吳男與方女兩人抵達飯店後，同日凌晨一點三十五分許，在飯店的一樓電梯內，劉女與方女欲一起走入電梯時，林其緯上前阻擋並徒手推擠方女；到凌晨一點三十八分，在飯店門口，林其緯欲將妻子帶回飯店樓上，雙方又發生爭執 ，林男涉再推擠方女，致方女頭部右側外傷併外傷性頭暈、左頸部挫傷、右側肩部及右側髖部挫瘀傷、右側胸部挫傷、創傷後症候群等傷害。

    警︰監視器畫面 林當時出手推方女

    案發後，方女到醫院就診驗傷、並到台南市警五分局控告林其緯傷害。警方調取監視器錄影畫面，佐證林當時在電梯內與飯店外分別有出手推方女情事。警詢時，林也稱有與方女發生推擠狀況。

    林其緯反控方女涉傷害 不起訴

    對於方女提告傷害，林其緯也反控方女涉傷害，但方女因罪嫌不足，獲檢方不起訴處分。檢方在開庭時詢問當事人雙方是否有意願和解？雙方說可以協調，但調解過程中因和解金未談妥、調解破局，女方堅持提告。

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