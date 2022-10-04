很會拍！桃園7處區間測速路段 7個半月抓到6.1萬件違規

桃市警局會勘決議將台3線大溪路段設置區間測速照相警示標誌另移上方處。（記者李容萍攝）

2022/10/04 23:38

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市現有7處區間測速路段，去年因涉資安疑慮一度被迫停擺，市府警察局今年初通過資安檢測並取得資安證明及法定度量衡檢定，今年2月16日起陸續恢復這7處路段執法，依道路交通管理處罰條例第40條及43條規定，超速可處1200元至2萬4000元不等罰鍰，警方統計全市從2月16日至9月30日全市總共取締6萬1392件區間測速違規案，其中以龜山區文青路至青山路二段1巷（下坡路段）違規件數最多，呼籲用路人遵守速限，共同維護交通安全。

在第一波恢復執法的台3線大溪區30.5公里31.8公里區間測速路，共取締3859件，雖不是7處路段取締最多，但有用路人向市議員陳治文投訴，該區間測速位置及警示標誌不明顯，部分牌面還被大樹遮蔽，形同陷阱。

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大溪區蕭姓區民向陳治文投訴說，台3線大溪區30.5公里至31.8公里區間測速路的速限50公里，但全長僅1.21公里，是7處區間測速最短路段，因為自己不常行駛此路段，加上該警示標誌太小、位置又不明顯，月前收到1張超速罰單，才知道那裡有區間測速照相，他舉例鄰近苗栗的標誌設置在鐵桿橫跨雙馬路，這樣馬路人遠遠遠就可以看到，才有警示效果。

對此，市警局交通大隊組長連國豐表示，科技執法目的在於減少交通事故、提升路段安全並改變用路人超速違規行為，警察局已協調公路總局第一區養護工程處復興工務段協助適當修剪樹木，以避免遮住行車視線，另外，近期會將牌面移至號誌上方，以協助用路人判讀。

桃園市其它6處設有區間測速照相路段，包括台3線龍潭區50.5公里至51.7公里，速限60公里；台1甲線龜山區東萬壽路309巷至萬壽路一段1275巷、文青路至青山路二段1巷，限速均為50公里；台61線47.1至52.5公里、雙向速限均為90公里；台66快速道路西向14.6至11.5公里、東向3至6.9公里，西向限速90公里、東向限速80公里；台7乙線8.2至12.1公里，速限40公里。

苗栗的標誌設置在鐵桿橫跨雙馬路。（讀者提供）

快速道路的區間測速警示標誌。（記者李容萍攝）

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