為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台26線往返墾丁區間測速4個月開出逾2萬張罰單 議員提案暫停執法

    台26線屏鵝公路區間測速暫停執法。（記者葉永騫攝）

    台26線屏鵝公路區間測速暫停執法。（記者葉永騫攝）

    2022/09/12 15:59

    〔記者葉永騫／屏東報導〕墾丁必經路段台26線車城尖山段區間測速，今年啟用4個月就開出2萬1423張罰單，增加縣庫收入約3500萬元，但也引發民怨，尤其現在進行「種樹百里2.0」工程，又造成地方大塞車，讓當地居民嚴重不滿，縣議員盧玟欣在縣議會提案，要求在明年工程完工前暫停測區間測速執法，以降低民怨，縣府交通隊說，目前已暫停測速。

    台26線屏鵝公路是恆春半島居民聯外的主要道路，也是遊客往返墾丁的必經路段，屏東縣交通隊認為在車城尖山段8.5K至14K路段有冬季落山風且路面寬廣，為降低交通事故，設立區段測速，從今年3月開始執法，在短短4個月就開出2萬1423張罰單，每張罰款1600元以上，至少收入3500萬元以上，讓當地居民痛批搶錢，批評在車流量少的地方設區間測速，反而拉長交通往返時間，增加居民困擾。

    縣議員盧玟欣表示，今年7月啟動「屏鵝公路種樹百里2.0」計畫，每逢假日變成塞車百里，當地居民苦不堪言，她提案區將間測速執法將延到「屏鵝公路種樹百里2.0」工程明年峻工後再評估實施。

    屏東縣交通隊說明，屏東縣區間測速台1線429.5K-433K戰備跑道、台26線尖山段8.4K-13.2K，因為「屏鵝公路種樹百里2.0」計畫因部分工區跨入「區間平均速率自動偵測取締」測速區間，車輛通過時有調撥管制等行為，所以到9月30日暫停執法，但因機器測試，因此執法時間再延後，對於縣議員的建議將會審慎的評估。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南投「交通天眼」鎖定5鄉鎮10路口 9/1竹山率先「開拍」
    2022/09/01 07:08

    南投「交通天眼」鎖定5鄉鎮10路口 9/1竹山率先「開拍」
    台26尖山段區間測速狂開1萬6千件罰單 3成是當地人挨罰
    2022/06/22 09:06

    台26尖山段區間測速狂開1萬6千件罰單 3成是當地人挨罰

    玉山銀行月購月有利 邀您聰明領好康
    首見！台61區間測速軟體瑕疵 撤銷1379件罰單
    2020/04/25 20:38

    首見！台61區間測速軟體瑕疵 撤銷1379件罰單
    北市自強隧道區間測速今啟動 截至中午至少開出206罰單
    2019/09/01 19:35

    北市自強隧道區間測速今啟動 截至中午至少開出206罰單

    痘花臉宅男靠它「退痘」對比照超驚人
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播