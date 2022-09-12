台26線往返墾丁區間測速4個月開出逾2萬張罰單 議員提案暫停執法

台26線屏鵝公路區間測速暫停執法。（記者葉永騫攝）

2022/09/12 15:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕墾丁必經路段台26線車城尖山段區間測速，今年啟用4個月就開出2萬1423張罰單，增加縣庫收入約3500萬元，但也引發民怨，尤其現在進行「種樹百里2.0」工程，又造成地方大塞車，讓當地居民嚴重不滿，縣議員盧玟欣在縣議會提案，要求在明年工程完工前暫停測區間測速執法，以降低民怨，縣府交通隊說，目前已暫停測速。

台26線屏鵝公路是恆春半島居民聯外的主要道路，也是遊客往返墾丁的必經路段，屏東縣交通隊認為在車城尖山段8.5K至14K路段有冬季落山風且路面寬廣，為降低交通事故，設立區段測速，從今年3月開始執法，在短短4個月就開出2萬1423張罰單，每張罰款1600元以上，至少收入3500萬元以上，讓當地居民痛批搶錢，批評在車流量少的地方設區間測速，反而拉長交通往返時間，增加居民困擾。

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縣議員盧玟欣表示，今年7月啟動「屏鵝公路種樹百里2.0」計畫，每逢假日變成塞車百里，當地居民苦不堪言，她提案區將間測速執法將延到「屏鵝公路種樹百里2.0」工程明年峻工後再評估實施。

屏東縣交通隊說明，屏東縣區間測速台1線429.5K-433K戰備跑道、台26線尖山段8.4K-13.2K，因為「屏鵝公路種樹百里2.0」計畫因部分工區跨入「區間平均速率自動偵測取締」測速區間，車輛通過時有調撥管制等行為，所以到9月30日暫停執法，但因機器測試，因此執法時間再延後，對於縣議員的建議將會審慎的評估。

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