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    法官被抓包「未參審、卻判決」 台中地院啟動自律調查

    台中地院自律委員會調查後，將把結果送交司法院核備。（記者吳政峰攝）

    台中地院自律委員會調查後，將把結果送交司法院核備。（記者吳政峰攝）

    2022/10/04 22:26

    〔記者吳政峰／台北報導〕最高法院審理一起性侵案，赫見一審台中地院審理與判決的陪席法官竟是不同人，顯有違誤，發回二審更審。台中高分院收案後，也直言有法官「未參與審理，卻參與判決」的重大瑕疵，撤銷發回一審更審。此事驚動司法院，中院已啟動自律委員會調查。

    據悉，本案日前曝光後驚動司法院，中院則於3日啟動自律程序，現正在調查中，告一段落後，自律委員會將對本案做成懲處與否的決議，並應做成正式會議紀錄，即刻層報司法院核備。

    本案源於一名江姓男子2019年間在酒吧外搭訕一名醉女，並帶到公園嘿咻，一審被依強制性交罪判刑4年2月。案件到了二審，台中高分院認為一審認事用法無誤，駁回上訴。到了三審，最高法院赫見一審2020年7月16日的審判筆錄紀載陪席法官為彭國能，但同年8月13日的判決正本，陪席法官卻是陳航代。

    最高法院批二審針對此部分違誤未加以糾正，率予維持，有判決適用法則不當的違法，發回更審。二審也認為陳法官「未參與審理，卻參與判決」，屬嚴重違背程序的重大瑕疵，且不利於被告，為維護當事人審級利益，撤銷原判決，發回中院，另為適法處理。

    中院1日被媒體問到此事時表示，陳航代一直都是本案的陪席法官，確有參與審理，只是在最後一個庭期請假，改由彭國能代理開庭與簽名，後續製作筆錄未注意到此事，因而出現錯誤。未來收到中高分院發回的案件後，將以電腦重新分案，由其他合議庭審理，中院也會檢討改進，避免類似情形再度發生。

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