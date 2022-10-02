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    新住民配偶邀同鄉假日賭一把 警進門查獲17賭客沒收54萬

    中壢警方查獲印尼籍新住民配偶招攬同鄉週休假日賭一把，進門查獲17名賭客。（記者李容萍翻攝）

    中壢警方查獲印尼籍新住民配偶招攬同鄉週休假日賭一把，進門查獲17名賭客。（記者李容萍翻攝）

    2022/10/02 17:03

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市印尼籍新住民配偶黃姓女子，為賺取外快，利用週休假日在中壢區西園路住處開設賭場，邀集其他也是歸化的同鄉印尼新住民配偶，一起同玩風行於印尼的「龍虎鬥」賭博遊戲，並由贏家自願給付她不定額的抽頭金，作為提供吃食場地的營運費用，中壢警分局經監控一個多月，昨（1）日晚上收網破獲此一藏身住家公寓的職業賭場。

    昨晚持搜索票前往收網一舉逮捕嫁來台灣20多年的黃姓女負責人（58歲）、把風的包姓男子（57歲），另查獲在場賭客15女（14人印尼籍配偶、1人中國籍配偶），以婆婆媽媽居多，以2名男移工，共男女17人在場押注，查獲「龍虎鬥」桌布賭具、專用骰子、撲克等賭具及抽頭金、賭資共54.5萬元。

    警方調查，黃女在住處開設職業賭場，僱用來台工作印尼籍移工包姓男子在職場把風，專門招攬印尼籍新住民、移工於假日期間玩幾把，以「龍虎鬥」的龍、虎、鳳、雞及麒麟、獅子的桌布賭具圖案，莊家擲骰子提供賭客押注，每次押注100至2000元不等，贏家給付黃女不定額抽頭金作為營移及賭場飲食等營運費用，深受許多印尼籍新住民、移工喜愛。

    警方查獲17名男女賭客中，以女性新住民配偶居多，其中鄧女賭資26.2萬元最多，鄧女指稱現金是經營匯兌剛收到的錢，被警方沒收十分心疼；黃男現金賭資10.5萬元第二多，則因賭場手氣好加上本金，沒想到都被查扣、要不回來。

    警方訊後今日將黃女、包男依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另外，男女賭客17人依違反社會秩序維護法裁處。

    中壢警方查獲印尼籍新住民配偶經營職業賭場，查扣54萬餘元的賭資。（記者李容萍翻攝）

    中壢警方查獲印尼籍新住民配偶經營職業賭場，查扣54萬餘元的賭資。（記者李容萍翻攝）

    中壢警方查獲印尼籍新住民配偶經營「龍虎鬥」賭博遊戲的職業賭場，查扣54萬餘元的賭資和賭具。（記者李容萍翻攝）

    中壢警方查獲印尼籍新住民配偶經營「龍虎鬥」賭博遊戲的職業賭場，查扣54萬餘元的賭資和賭具。（記者李容萍翻攝）

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