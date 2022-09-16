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    26歲保一菜鳥警 被指是賭場老闆

    警方至新北市樹林區某公寓攻堅，破獲職業德州撲克大賭場，赫見保一總隊朱姓警員也在其中。（記者徐聖倫翻攝）

    警方至新北市樹林區某公寓攻堅，破獲職業德州撲克大賭場，赫見保一總隊朱姓警員也在其中。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/09/16 05:30

    警衝賭場攻堅 逮到自己人

    〔記者徐聖倫、劉慶侯／新北報導〕新北市樹林警分局本月初前往轄區查緝德州撲克賭場，赫然發現警政署保安警察第一總隊廿六歲朱姓警員也在其中，還被指稱是負責人。朱員供稱只是過來玩兩把，並非負責人，全案依涉犯貪污治罪條例中的包庇賭博罪，及刑法賭博罪送辦，新北地檢署諭令五萬元交保。

    只承認玩兩把 記一大過

    保一總隊隨即召開人評會，由於涉及不正當場所，依規定予以大過一次，若後續被起訴，朱員恐將面臨停職、甚至免職處分。

    後續若遭起訴 最重免職

    樹林警分局上月接獲線報，指在樹林區博愛街某公寓有職業大賭場隱身其中，警方展開蒐證，本月四日派員前往查緝，順利搗破這處德州撲克大賭場，沒想到卻抓到自己人。

    警方表示，現場除了撲克牌、籌碼等賭具，還搜出毒咖啡包，警方也逮捕包含朱員的現場四名工作人員，另將八名賭客帶回。朱員警詢時強調，自己並非負責人或工作人員，他只是來賭錢消遣，覺得這裡還蠻好玩於是帶朋友來，否認有參與經營賭場牟利。

    據了解，朱姓警員為二○一八年特考班結業，後分發至保一總隊服務，前年因警政署推行「無毒校園」，保一總隊員警必須至各縣市支援，朱員在此時被分配至新莊警分局偵查隊，展開為期兩年的支援任務，警方懷疑他在那個時候，因地緣關係認識賭場人員。

    查毒時曾侵占12萬贓款

    據了解，朱員到偵查隊後逐漸對刑事工作感興趣，且對「毒品」特別敏銳，協助單位破了不少毒品案，但期間傳出朱員覬覦贓款而下手侵占十二萬元，因事後立刻還錢，才未被爆出。

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