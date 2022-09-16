摸整夜麻將不喊累 6旬婦見警察突稱罹乳癌

警方15日晚間持票搜索賭場。（民眾提供）

2022/09/16 06:46

〔記者王捷／台南報導〕台南警方昨天深夜破獲一間麻將賭場，從查扣的帳冊發現，麻將才3桌，但營業短短40天來往賭資超過1200萬、負責人抽佣近300萬；其中疑似將場地出租給賭客的6旬林婦，摸整夜麻將不喊累，但一聽警方要送她到拘留所，不斷發出作嘔聲，自稱好像「突然」罹患乳癌，雖然林婦未出示相關證明，但為慎重起見，警方將她送醫並派員戒護，等待今天移送南檢。

警方在上個月獲報，台南知名的藝品拍賣場，每到晚間出現許多名車，懷疑出入不單純，調查後發現，賭場場主用木板將拍賣場的幾個攤位隔出10多坪的空間，擺上3張麻將桌，賭客每天絡繹不絕，經過一個星期蒐證後，警方拿到搜索票，在昨天深夜發動搜索。

請繼續往下閱讀...

警方一共帶回賭場負責人共3人、賭客8人，其中林婦自稱是「掃地阿姨」，但是她常常賭博被抓，連警察對她都有印象，加上蒐證時警方看到林婦根本沒在掃地，反而打麻將打整夜都不累，而且該場地還疑似是林婦把攤位轉租給賭場負責人，自己不但抽佣也下場打牌，從扣得的帳冊分析，林婦與另外兩名賭場相關人，40天來就抽了快300萬。

問訊後，警方將林婦與另外兩名相關人以賭博罪移送，而8名賭客則以社會秩序維護法裁罰9000元，林婦得知要在拘留所過夜，不斷發出作嘔聲，並表示自己好像罹患乳癌了需要就醫，警方暫時將她安置在醫院，等候今天移送南檢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法