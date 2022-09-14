開不到3天就換地方… 基警破流動天九牌賭場 查扣56萬元

警方進入賭場蒐證，起出56萬元賭資及3萬餘元抽頭金。（記者吳昇儒翻攝）

2022/09/14 11:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕36歲周姓男子在北北基地區經營流動性天九牌賭場，不到3天就會更換賭場地方，藉此躲避警方查緝。基隆警方半年前曾鎖定過周男，但他卻將賭場遷移他處，難以蒐證，近日發現他又到基隆市義一路開設賭場，今日凌晨見時機成熟，持搜索票進屋逮人，當場查獲56萬元賭資及3萬餘元抽頭金，並將周男等4人，依涉犯賭博罪移送法辦。

基隆市警二分局與刑警大隊偵三隊、督察科今日凌晨見時機成熟，共組專案小組持搜索票，前往現場查緝，果然在屋內發現22名賭客及4名工作人員，另也起出監視器主機及8顆監視鏡頭；清點現場現金後，確認共有56萬元的賭資及3萬餘元的抽頭金。

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警方調查，該天九牌賭場是以流動的方式在北北基一帶租屋流竄，每到一個定點大約只開放2、3天，並透過手機群組通知賭客們，當天的賭博地點，藉此設立警察查緝斷點；半年前基隆警方曾鎖定過該賭場，但周男卻將賭場移置他處，難以蒐證。

警方近期接獲情資，得知周男昨日凌晨才將賭場設置在義一路一處民宅內，今日凌晨營業時，偵辦人員見時機成熟，帶隊前往搜查，成功將周男等人逮捕到案。

據悉，該賭場的抽頭方式，是莊家或是主持人每隔一個時段，就會丟出一包檳榔，提醒賭客「樂捐」抽頭金，一、兩千都可以，贏錢的賭客，自然會多出一點，藉此謀取利益。

警方將22名賭客、周姓主嫌及3名把風人員，一併帶回分局偵訊，並依涉犯賭博罪將周男等4人移送基隆地檢署偵辦；賭客部分則依違反社會秩序維護法，進行裁罰。

警方進入賭場蒐證，起出56萬元賭資及3萬餘元抽頭金。（記者吳昇儒翻攝）

警方進入賭場蒐證，起出56萬元賭資及3萬餘元抽頭金。（記者吳昇儒翻攝）

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