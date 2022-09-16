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    灶腳變賭場還要求戴口罩防疫 虎尾警查獲逾244萬元賭金

    虎尾警分局破獲隱身在透天厝「灶腳」裡的職業賭場。（記者黃淑莉翻攝）

    虎尾警分局破獲隱身在透天厝「灶腳」裡的職業賭場。（記者黃淑莉翻攝）

    2022/09/16 12:52

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾警分局破獲藏身在透天厝「灶腳」（廚房）的賭場，查獲工作人員及賭客共39人，並起出賭資244多萬元，現場還查扣2台點鈔機及帳冊，而且賭場還很重視防疫，場內人員全都有戴口罩，警方訊後全部移送雲林地檢署偵辦。

    虎尾分局上週接獲線報，指有流動賭場利用中秋連假期間在褒忠地區流竄，組成專案小組查緝，經過多日布線埋伏、跟監蒐證，發現賭場隱身在褒忠馬鳴山附近一獨棟透天厝民宅內。

    14日凌晨由分局長廖志明率隊，持雲林地方法院核發搜索票，前往攻堅搜索，當場查獲賭場楊姓負責人等5名工作人員，及34名賭客。

    虎尾分局偵查隊長郭建宏表示，員警攻堅進入時，屋內賭客嚇一跳，企圖逃跑，並隨手把賭資藏在鞋底、紙箱、櫥櫃內，均被警方一一搜出，由於現場賭金金額龐大，警方利用現場扣查的2台點鈔機清點。

    除了賭資龐大，警方還發現為讓賭客安心，賭場內很重視防疫，有手部消毒機、提供口罩，所以場內人員全都有戴口罩，另由於附近沒有店家，擔心賭客肚子餓，裡面還提供自助式宵夜、點心，讓賭客可以隨時取用。

    警方訊後，將楊姓負責人等5名工作人員依賭博罪嫌移送法辦，34名賭客則依《社會秩序維護法》裁罰3000元。

    虎尾警分局破獲隱身在透天厝「灶腳」裡的職業賭場，賭資要以查扣的點鈔機清點。（記者黃淑莉翻攝）

    虎尾警分局破獲隱身在透天厝「灶腳」裡的職業賭場，賭資要以查扣的點鈔機清點。（記者黃淑莉翻攝）

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