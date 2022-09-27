嘉縣打詐出擊 2個月守下1200多萬元

嘉義縣7、8月攔阻民眾詐騙金額達1200多萬元。（圖由嘉義縣警察局提供）

2022/09/27 14:31

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警察局與縣內各金融機構、超商在今年7、8月期間共同聯手合作攔阻詐騙集團誆騙民眾假投資、假交友、假購物等案件達25件，守護民眾財產達1200多萬元，嘉義縣警察局長陳明君日前在縣府治安會報中公開表揚郵局、農會等金融機構及超商員工等10人。

陳明君表示，警方重視人民生命、財產安全，在各活動場合進行反詐騙宣導，並結合金融機構、超商，於出入口顯眼處張貼詐騙手法海報及設立人形立牌；表揚案件中，太保市南新郵局行員攔阻假投資詐財案，詐騙集團要求民眾以匯款方式支付貨款3萬元，因該民眾已有多次遭詐騙情形，行員通報水上分局員警到場協助。經員警深入查證，發現該帳戶已遭165通報詐騙數次，員警隨即向民眾解釋該帳戶實際狀況，民眾驚覺受騙，取消匯款，及時成功攔阻民眾免於受騙。

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陳明君說，內政部警政署推出「精進宣導123 2.0」策略，嘉義縣政府落實打詐目標，整合警察局、教育處、經發處、勞青處、民政處、農業處、建設處、公車處、社會局、衛生局、消防局、環保局及文化觀光局等單位，成立「嘉義打詐隊」，透過多元管道，運用資源，強化宣導防詐資訊，有效守護民眾財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

嘉義縣警察局長陳明君（右5）表揚協助攔阻詐騙的郵局、農會等金融機構及超商員工。（圖由嘉義縣警察局提供）

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