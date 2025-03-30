啟動調查！中企承建大樓瞬間崩塌 泰國總理要求給個說法

曼谷一棟由中企承建的大樓工地在中瞬間崩塌，中國豆腐渣工程再度掀起國際熱議。（法新社）

2025/03/30 20:50

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日下午發生芮氏規模8.2強震，不僅緬甸本土受到重創，鄰國泰國也受到嚴重影響，首都曼谷一棟由中企承建的大樓工地也在強烈搖晃中瞬間崩塌，中國豆腐渣工程再度掀起國際熱議。如今泰國內政部成立調查委員會，總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）也發聲要求相關方面提供具體說明。

緬甸大地震讓周邊國家也感受到劇烈震感，距離震央千里外的曼谷，一棟興建中的審計署辦公大樓在這次強震中瞬間崩塌，後續被證實該大樓由中國鐵路工程總公司（CREC）子公司「中鐵十局」承建，中國公司的施工品質再次引發外界質疑。事發後，中網上有關「中鐵十局」、「曼谷大樓」、「泰國大樓坍塌」等相關消息全數被刪除。

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泰媒《Thansettakij》指出，泰國工業部已派出一個小組，負責調查該大樓使用之鋼材品質低劣或工程設計不良等問題。據《泰國公共電視台》（Thai PBS）報導，災後泰國成立國家防災中心，被任命為指揮官的泰國副總理兼內政部長阿努廷（Anuthin Chanwirakun），表示內政部也組成了一個委員會，針對審計大樓建造一事深入調查，他已設定7天期限去釐清肇因。

另外，有消息傳出泰國警方29日接獲通報稱，有數名疑似中國籍男子在未經許可的情況下，闖入因地震倒塌的審計署大樓內將大量文件搬運出去，不少人懷疑中方企圖隱瞞某些事，阿努廷今天也稱上述提到的委員會也會一併調查此事。

阿努廷今天（30日）也召見中國駐泰大使進行會談。阿努廷會後透露，他們是就中國政府派遣地震救援專家的事進行討論，主要目的是人道援助、救出更多倖存者，中方並不是代表大樓承建商的身分參加會談。

另據大馬《中國報》報導，泰總理貝東塔已要求審計大樓相關建設單位限期提供報告具體說明，泰國官方將針對該建案設計師、承建商及監理人進行調查，中國官方也公開指示承建商配合調查。

泰國總理貝東塔要求審計大樓相關建設單位限期給出具體說明。（法新社）

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