刺探蔡英文秘密行程！總統特勤變共諜 舅甥2人被判刑

高院更一審今將曾任特勤人員的孫翰方、王文彥這對舅甥，依國安法各判刑2年8月、1年4月徒刑，還可上訴。（記者楊國文攝）

2022/09/27 11:37

〔記者楊國文／台北報導〕曾任前總統蔣經國、李登輝隨扈的孫翰方被中國吸收在台發展組織，竟涉嫌唆使在總統府特勤中心任職軍官的外甥王文彥刺探總統蔡英文接見美、日議員、官員等秘密行程資料未遂，一審兩人均認罪，孫被依國安法等罪判3年4月，王1年10月、緩刑5年，高等法院審理時，孫、王改口不認罪，高院撤銷王緩刑處分，其餘維持一審判決；高院更一審今酌減刑責，改判孫2年8月、王1年4月徒刑，還可上訴。

判決指出，孫翰方退伍後，在中國某律師事務所工作，參加台商聚會時認識方姓男子。孫男明知方男為情報工作人員，為牟取暴利，及每月可獲得千元至一萬元不等人民幣工作費等私利，甘願遭方男吸收，來台發展組織、刺探我國政府機關秘密文書。

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孫男回國後，利用外甥王文彥曾擔任前總統陳水扁、馬英九警衛官，以及總統蔡英文就任期間擔任憲兵指揮部警衛大隊警衛官，有機會接觸總統府機密，自2008年起，多次招待王男到新加坡等地旅遊，欲說服他刺探總統府機密。

2018年間，孫男要求任職特勤中心的王男蒐集蔡總統私下接見美國及日本議員等不公開行程的資料，王男發現無法取得而作罷。不過，王蒐集到總統府侍衛長等人的職務、各值班輪值表等資料，經由孫男交付給方男等人。

桃園地院認為，孫男曾任軍官、王男還擔任特勤中心軍官，所為竟嚴重危害國家安全，考量犯後自白犯行，且王已被停役、撤職，無再犯之虞，依違反國家安全法、陸海空軍刑法判孫3年4月徒刑，未扣案犯罪所得人民幣147萬多元、新台幣67萬多元、美金2萬元應追繳、沒收，王男判1年10月徒刑、緩刑5年。

孫、王上訴後均否認犯行，孫稱因想交保才認罪，王說因羈押逾3月將喪失軍人身分才認罪。

高等法院審理後，斥責孫、王說詞不實、無悔意，判孫3年4月，王1年10月，並撤銷王的緩刑處分。全案上訴後，最高法院撤銷發回更一審審理，改判孫2年8月、王1年4月徒刑，還可上訴。

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